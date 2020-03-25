Михалыч написав:
Продается свободно, никакого рецепта ни надо, первый раз слышу о рецепте на спирт, другое дело, что его нет в аптеках.
Нет нет, нужен рецепт, ну или по крайней мере раньше точно был нужен,как сейчас не знаю.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:24
Нет нет, нужен рецепт, ну или по крайней мере раньше точно был нужен,как сейчас не знаю.
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:38
Госаттестация для учеников 4 и 9 классов в Украине отменяется из-за карантина, связанного с коронавирусом.
Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки страны Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.
"Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов будет отменена", - сказала она.
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