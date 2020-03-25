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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:12
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Schmit
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:24
Михалыч написав: ЛАД написав: Михалыч написав:
......
P.S. сердечников жалка, если всю настойку раскупят, так что надеюсь в ближайшее время спирт таки появится в аптеках.
Спирт же, вроде, запрещено продавать без рецепта.
Или уже отменили?
Продается свободно, никакого рецепта ни надо, первый раз слышу о рецепте на спирт, другое дело, что его нет в аптеках.
Нет нет, нужен рецепт, ну или по крайней мере раньше точно был нужен,как сейчас не знаю.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:38
Госаттестация для учеников 4 и 9 классов в Украине отменяется из-за карантина, связанного с коронавирусом.
Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки страны Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.
"Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов будет отменена", - сказала она.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:42
Лікарі хворіють короновірусом.
Тому що не мали відповідного захисту.
А захист (маски і костюми) - був проданий зеКомандою за кордон!https://censor.net.ua/ua/news/3184567/s ... schyni_oda
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:45
По морде видно, что барыга и малолетнее чмо!
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fin
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:46
V2 написав:
А його міністр Ємець підхоплює: «а всі пенсіонери - помруть».
Даремні сподівання:
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:47
ЛАД написав: ЛАД написав: hume написав:
......
Брешуть - 60 градусів треба ... Мало таких дуже ...
Срочно скупать татранский чай
Это ещё что за чудо?
Посмотрел. Так у него крепость 52%.
Или Вы такой рекомендуете - TatraTea Outlaw, 72% ?
Тогда дешевле первак.
Еще абсент - 70%.
Но можно вместо спирта этилового купить спирт изопропиловый. На Пром.юа его валом.
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Schmit
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:07
В Італії від коронавірусу одужав пацієнт віком понад 100 років
гуманизм гуманизмом, но сами врачи как к этому отнеслись, или уважаемый сам выздоровел, без интенсива...
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st512
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:13
st512 написав:
В Італії від коронавірусу одужав пацієнт віком понад 100 років
гуманизм гуманизмом, но сами врачи как к этому отнеслись, или уважаемый сам выздоровел, без интенсива...
Если человек хочет жить, медицина бессильна )
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stm
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:19
stm написав: st512 написав:
В Італії від коронавірусу одужав пацієнт віком понад 100 років
гуманизм гуманизмом, но сами врачи как к этому отнеслись, или уважаемый сам выздоровел, без интенсива...
Если человек хочет жить, медицина бессильна )
дайте обіцяний звіт по РН Італії
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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ЛОБ
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