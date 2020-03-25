RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 556557558559>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:12

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 08.09.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:24

  Михалыч написав:
  ЛАД написав:
  Михалыч написав:......
P.S. сердечников жалка, если всю настойку раскупят, так что надеюсь в ближайшее время спирт таки появится в аптеках.

Спирт же, вроде, запрещено продавать без рецепта.
Или уже отменили?


Продается свободно, никакого рецепта ни надо, первый раз слышу о рецепте на спирт, другое дело, что его нет в аптеках.

Нет нет, нужен рецепт, ну или по крайней мере раньше точно был нужен,как сейчас не знаю.
vetka
 
Повідомлень: 6321
З нами з: 04.03.14
Подякував: 397 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:38

Госаттестация для учеников 4 и 9 классов в Украине отменяется из-за карантина, связанного с коронавирусом.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки страны Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

"Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов будет отменена", - сказала она.
kwon
 
Повідомлень: 1731
З нами з: 20.03.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:42

Лікарі хворіють короновірусом.
Тому що не мали відповідного захисту.
А захист (маски і костюми) - був проданий зеКомандою за кордон!
https://censor.net.ua/ua/news/3184567/s ... schyni_oda

Зображення
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21156
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 2172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:45

  Frant написав:Лікарі хворіють короновірусом.
Тому що не мали відповідного захисту.
А захист (маски і костюми) - був проданий зеКомандою за кордон!
https://censor.net.ua/ua/news/3184567/s ... schyni_oda

Зображення
По морде видно, что барыга и малолетнее чмо!
fin
 
Повідомлень: 264
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  V2 написав:А його міністр Ємець підхоплює: «а всі пенсіонери - помруть».


Даремні сподівання:
В Італії від коронавірусу одужав пацієнт віком понад 100 років https://dt.ua/WORLD/v-italiyi-vid-koron ... 2743_.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3289
З нами з: 19.04.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:47

  ЛАД написав:
  ЛАД написав:
  hume написав:......
Брешуть - 60 градусів треба ... Мало таких дуже ...

Срочно скупать татранский чай

Это ещё что за чудо?
Посмотрел. Так у него крепость 52%.
Или Вы такой рекомендуете - TatraTea Outlaw, 72% ? :)
Тогда дешевле первак. :)

Еще абсент - 70%.
Но можно вместо спирта этилового купить спирт изопропиловый. На Пром.юа его валом.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 08.09.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:07

В Італії від коронавірусу одужав пацієнт віком понад 100 років

гуманизм гуманизмом, но сами врачи как к этому отнеслись, или уважаемый сам выздоровел, без интенсива...
st512
 
Повідомлень: 698
З нами з: 09.07.13
Подякував: 42 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:13

  st512 написав:
В Італії від коронавірусу одужав пацієнт віком понад 100 років

гуманизм гуманизмом, но сами врачи как к этому отнеслись, или уважаемый сам выздоровел, без интенсива...

Если человек хочет жить, медицина бессильна )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2179
З нами з: 04.03.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:19

  stm написав:
  st512 написав:
В Італії від коронавірусу одужав пацієнт віком понад 100 років

гуманизм гуманизмом, но сами врачи как к этому отнеслись, или уважаемый сам выздоровел, без интенсива...

Если человек хочет жить, медицина бессильна )

дайте обіцяний звіт по РН Італії
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17886
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1015 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 556557558559>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77, flyman, kwon, овен, proftpd66, zРадио і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 685, 686, 687
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6866 1531861
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 12:00
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
cell phone jamer (1)
26.03.2020 17:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.