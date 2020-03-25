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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
по суспильному радио товарищ из "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины" рекомендует "Протефлазид"... но именно на COVID-19 они его не тестили пока, но ведут исследования
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:37
В Ивано-Франковской области коронавирус впервые выявили у работника украинской полиции. Около 20 его коллег, с которыми он контактировал, пройдут экспресс-тестирование.
Об этом во время брифинга 26 марта сообщили главный санитарный врач области Руслан Савчук и руководитель полиции Прикарпатья Владимир Голубош.
Инфицированный полицейский, чье заражение лабораторно подтверждено, находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:41
Смотрите на падение цен Рима, Милан пик прошёл, теперь пи** Риму, район Лацио нет свободных скорых, нет койко-мест, всё как было в Ломбарди. Смотрите так же через месяц кавалирки Киева, судя что пи** забирает лучшие и финансоворазвитые регионы каждой страны.
Из цифр в Италии 5000 ИВЛ, в Украине в Киеве 200, дальше думаем сами. Тернополь 1 ИВЛ, 7 работников больницы уже заражены.
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:01
Известный российский писатель, автор популярных детективных романов Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом.
Об этом он сам написал в своем Facebook.
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:10
Мене наразі більше би цікавила Німеччина, країни Скандинавії, Ісландія, Польща.
В Італію хіба на пенсії, але, Анталія або Чорногорія буде ліпше по ціні/якість.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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