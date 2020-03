Додано: Чет 26 бер, 2020 17:10

stm написав: flyman написав: дайте обіцяний звіт по РН Італії дайте обіцяний звіт по РН Італії

Смотрите на падение цен Рима, Милан пик прошёл, теперь пи** Риму, район Лацио нет свободных скорых, нет койко-мест, всё как было в Ломбарди. Смотрите так же через месяц кавалирки Киева, судя что пи** забирает лучшие и финансоворазвитые регионы каждой страны.

Из цифр в Италии 5000 ИВЛ, в Украине в Киеве 200, дальше думаем сами. Тернополь 1 ИВЛ, 7 работников больницы уже заражены.

Мене наразі більше би цікавила Німеччина, країни Скандинавії, Ісландія, Польща.

В Італію хіба на пенсії, але, Анталія або Чорногорія буде ліпше по ціні/якість.

