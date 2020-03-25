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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 557558559560>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

по суспильному радио товарищ из "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины" рекомендует "Протефлазид"... но именно на COVID-19 они его не тестили пока, но ведут исследования
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:37

В Ивано-Франковской области коронавирус впервые выявили у работника украинской полиции. Около 20 его коллег, с которыми он контактировал, пройдут экспресс-тестирование.

Об этом во время брифинга 26 марта сообщили главный санитарный врач области Руслан Савчук и руководитель полиции Прикарпатья Владимир Голубош.

Инфицированный полицейский, чье заражение лабораторно подтверждено, находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:41

  flyman написав:дайте обіцяний звіт по РН Італії

Смотрите на падение цен Рима, Милан пик прошёл, теперь пи** Риму, район Лацио нет свободных скорых, нет койко-мест, всё как было в Ломбарди. Смотрите так же через месяц кавалирки Киева, судя что пи** забирает лучшие и финансоворазвитые регионы каждой страны.
Из цифр в Италии 5000 ИВЛ, в Украине в Киеве 200, дальше думаем сами. Тернополь 1 ИВЛ, 7 работников больницы уже заражены.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:01

Известный российский писатель, автор популярных детективных романов Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом.

Об этом он сам написал в своем Facebook.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:10

  stm написав:
  flyman написав:дайте обіцяний звіт по РН Італії

Смотрите на падение цен Рима, Милан пик прошёл, теперь пи** Риму, район Лацио нет свободных скорых, нет койко-мест, всё как было в Ломбарди. Смотрите так же через месяц кавалирки Киева, судя что пи** забирает лучшие и финансоворазвитые регионы каждой страны.
Из цифр в Италии 5000 ИВЛ, в Украине в Киеве 200, дальше думаем сами. Тернополь 1 ИВЛ, 7 работников больницы уже заражены.

Мене наразі більше би цікавила Німеччина, країни Скандинавії, Ісландія, Польща.
В Італію хіба на пенсії, але, Анталія або Чорногорія буде ліпше по ціні/якість.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:15

На сегодняшней сессии Киевсовета, которая проходила в разгар карантина из-за распространения коронавируса, больше всех переживал 82-летний экс-мэр столицы Александр Омельченко.

Бывший городской голова уговаривал депутатов не затягивать голосование и побыстрее разойтись из зала. Александр Омельченко аргументировал тем, что ему 82 года и он еще хочет жить.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:17

В Казахстане, в Нур-Султане (бывшая Астана) с 27.03 введён комендантский час
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:52

  Faceless написав:.....
Думаю зависит от аптеки, а не от города. "Запретили" давным давно, не в прошлом году, но это мигом обошли тем, что стали продавать не спирт, а всякие септолы или как еще обзовут, тот же 96% только под другим названием - покупаю периодически, буквально пару раз слышал в аптеке типа "низзя"

Да нет. Было какое-то постановление именно в прошлом году, по-моему, осенью. Сам читал. Как раз через пару дней после этого спрашивал в аптеке.
То, что обходят, понятно. Вот я взял борный - фактически тот же этиловый с добавкой борной кислоты. Поскольку внутрь принимать не собирался, меня вполне устроило.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:01

В Алма-Ате с 28.03 вводится комендантский час с 19-00 до 8-00, общественный транспорт будет ходить с 8-00 до 13-00
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:02

Мы здесь возмущались об Вип-палатах для тех, кто находится под госохраной, а оказывается эти палаты готовятся для обычных заключенных, они-то ведь тоже под госохраной!

Прямая речь первого заместителя главы КМДА Николая Поворозника (там всего 1,5 минуты):



Текст самого документа с оффсайта ДОЗ КМДА - https://health.kievcity.gov.ua/files/2020/3/25/353.PDF (взято у Бигуса - https://www.facebook.com/monti.czardas/ ... 4704841725)
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