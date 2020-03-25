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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я хотел уточнить один момент касательно центра занятости - если я уволился в конце января, два месяца не работал официально. В связи с карантином еще месяц дома сидеть, как минимум. Так вот, я могу получить выплаты за два предыдущих месяца (февраль и март)? Кто знает, буду благодарен за ответ.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:12
"В Іспанії виявили неефективність експрес-тестів на коронавірус, які були куплені в Китаї. У цих тестів, які були вироблені китайською компанією Bioeasy, чутливість 30%, коли повинна бути вище 80%. При такій чутливості немає сенсу використовувати ці тести" Источник
Если у нас тесты того же производителя, то можно не бояться резкого роста заболевших - их не выявят.
Востаннє редагувалось Natt в Чет 26 бер, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:12
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:16
Так, був тут ютубчик з Євролаба, про те що ті тести виявляють на певній стадії, коли вже "все симптомы налицо"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Киевские больницы составляют списки интенсивистов, которые согласны работать в апреле на полторы ставки. И таких, кстати, хватает. В отличии от нардепов, готовы воевать.
Злые взяточники?)))
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:34
Есть такое ...
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:36
Спирт уже лет 10 продаётся без рецепта
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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