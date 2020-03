Додано: Чет 26 бер, 2020 18:16

Natt написав: "В Іспанії виявили неефективність експрес-тестів на коронавірус, які були куплені в Китаї. У цих тестів, які були вироблені китайською компанією Bioeasy, чутливість 30%, коли повинна бути вище 80%. При такій чутливості немає сенсу використовувати ці тести" Источник https://prm.ua/v-ispaniyi-viyavili-neef ... -v-kitayi/



Так, був тут ютубчик з Євролаба, про те що ті тести виявляють на певній стадії, коли вже "все симптомы налицо"



