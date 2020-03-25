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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 557558559560
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я хотел уточнить один момент касательно центра занятости - если я уволился в конце января, два месяца не работал официально. В связи с карантином еще месяц дома сидеть, как минимум. Так вот, я могу получить выплаты за два предыдущих месяца (февраль и март)? Кто знает, буду благодарен за ответ.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:12

"В Іспанії виявили неефективність експрес-тестів на коронавірус, які були куплені в Китаї. У цих тестів, які були вироблені китайською компанією Bioeasy, чутливість 30%, коли повинна бути вище 80%. При такій чутливості немає сенсу використовувати ці тести" Источник https://prm.ua/v-ispaniyi-viyavili-neef ... -v-kitayi/

Если у нас тесты того же производителя, то можно не бояться резкого роста заболевших - их не выявят.
Востаннє редагувалось Natt в Чет 26 бер, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:12

  ЛАД написав:Вот я взял борный - фактически тот же этиловый с добавкой борной кислоты. Поскольку внутрь принимать не собирался, меня вполне устроило.
А почему не изопропиловый?
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:16

  Natt написав:"В Іспанії виявили неефективність експрес-тестів на коронавірус, які були куплені в Китаї. У цих тестів, які були вироблені китайською компанією Bioeasy, чутливість 30%, коли повинна бути вище 80%. При такій чутливості немає сенсу використовувати ці тести" Источник https://prm.ua/v-ispaniyi-viyavili-neef ... -v-kitayi/

Если у нас тесты того же производителя, то можно не бояться резкого роста заболевших - их не выявят.

Так, був тут ютубчик з Євролаба, про те що ті тести виявляють на певній стадії, коли вже "все симптомы налицо"

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Киевские больницы составляют списки интенсивистов, которые согласны работать в апреле на полторы ставки. И таких, кстати, хватает. В отличии от нардепов, готовы воевать.
Злые взяточники?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:34

  freeze написав:Все больше информации, что китайские экспресс тесты фуфлыжные, большинство случаев заболевания не замечают.

Есть такое ...
В Испании не работают экспресс-тесты на коронавирус, купленные в Китае
Чувствительность теста была лишь 30%, хотя должна была составлять 80%.
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pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:36

  ЛАД написав:
  Михалыч написав:......
P.S. сердечников жалка, если всю настойку раскупят, так что надеюсь в ближайшее время спирт таки появится в аптеках.

Спирт же, вроде, запрещено продавать без рецепта.
Или уже отменили?

Спирт уже лет 10 продаётся без рецепта
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зоомагазины и ветклиники будут работать во время карантина - решение Кабмина
Домашние питомцы в случае необходимости смогут получить помощь ветеринара, магазины с кормами будут открыты

Кабинет министров отменил запрет на ветеринарную деятельность, торговлю ветпрепаратами и кормами во время карантина. Как сообщает пресс-служба Госпотребслужбы, такое решение было принято 25 марта на заседании правительства.

Сумы закрываются для неместных. Проверки документов и досмотры на блокпостах
В Сумах для ограничения въезда не жителей города установят блокпосты, на которых будут проверять документы, проводить "санитарный досмотр" вещей и грузов и выяснять информацию о выездах за границу. Такое решение принял исполком Сумского горсовета.
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pesikot
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