Я хотел уточнить один момент касательно центра занятости - если я уволился в конце января, два месяца не работал официально. В связи с карантином еще месяц дома сидеть, как минимум. Так вот, я могу получить выплаты за два предыдущих месяца (февраль и март)? Кто знает, буду благодарен за ответ.
"В Іспанії виявили неефективність експрес-тестів на коронавірус, які були куплені в Китаї. У цих тестів, які були вироблені китайською компанією Bioeasy, чутливість 30%, коли повинна бути вище 80%. При такій чутливості немає сенсу використовувати ці тести" Источник https://prm.ua/v-ispaniyi-viyavili-neef ... -v-kitayi/
Если у нас тесты того же производителя, то можно не бояться резкого роста заболевших - их не выявят.
Востаннє редагувалось Natt в Чет 26 бер, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
Natt написав:"В Іспанії виявили неефективність експрес-тестів на коронавірус, які були куплені в Китаї. У цих тестів, які були вироблені китайською компанією Bioeasy, чутливість 30%, коли повинна бути вище 80%. При такій чутливості немає сенсу використовувати ці тести" Источник https://prm.ua/v-ispaniyi-viyavili-neef ... -v-kitayi/
Если у нас тесты того же производителя, то можно не бояться резкого роста заболевших - их не выявят.
Так, був тут ютубчик з Євролаба, про те що ті тести виявляють на певній стадії, коли вже "все симптомы налицо"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Домашние питомцы в случае необходимости смогут получить помощь ветеринара, магазины с кормами будут открыты
Кабинет министров отменил запрет на ветеринарную деятельность, торговлю ветпрепаратами и кормами во время карантина. Как сообщает пресс-служба Госпотребслужбы, такое решение было принято 25 марта на заседании правительства.
В Сумах для ограничения въезда не жителей города установят блокпосты, на которых будут проверять документы, проводить "санитарный досмотр" вещей и грузов и выяснять информацию о выездах за границу. Такое решение принял исполком Сумского горсовета.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой