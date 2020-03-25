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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 559560561562>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:25

Президент Володимир Зеленський каже, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
Про жодного українця, який залишиться за кордоном ніхто не забуде.

Вы меня не забудете, правда?
:shock: :shock: :shock:

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:31

  Libo написав:Вы меня не забудете, правда?
:shock: :shock: :shock:

Будем тебя помнить, но издалека :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:32

Где в Украине болеть хорошо

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antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:39

antey1969

Илон Маск купил 1250 штук для ЛА в Китае. Там они сертифицированы. И спрос на них упал. Можно докупить. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Трамп анонсировал вакцину против коронавируса, типа будет в воскресенье.
Вопрос на миллион, кто верит Трампу?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:43

  antey1969 написав:Трамп анонсировал вакцину против коронавируса, типа будет в воскресенье.
Вопрос на миллион, кто верит Трампу?)))


Вопрос на пару миллиардов - Кто верит в сказки про коронавирус ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:44

  antey1969 написав:Трамп анонсировал вакцину против коронавируса, типа будет в воскресенье.
Вопрос на миллион, кто верит Трампу?)))

Так вакциону уже все кому не лень изобрели - и китайцы и французы, и корейцы с японцами. Другой вопрос, что доказать ее эффективность нужны - добровольцы и время.

Никто не будет покупать партии миллионным тиражем пока этого не будет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:46

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Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:47

  antey1969 написав:Трамп анонсировал вакцину против коронавируса, типа будет в воскресенье.
Вопрос на миллион, кто верит Трампу?)))


А он когда-то врал и был уличен во лжи? :roll:
В Америке сейчас разрабатывается разными лабораториями порядка 100 вакцин от коронавируса.
Некоторые еще пару недель назад начали испытывать на волонтерах. Военные тоже работают 24 часа в сутки по своей программе.
5 были названы как очень перспективные и многообещающие. 8)
Libo
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