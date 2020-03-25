|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7976
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 3929 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:31
Будем тебя помнить, но издалека
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 4243
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 302 раз.
- Подякували: 926 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:32
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9413
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1088 раз.
- Подякували: 2477 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:39
antey1969
Илон Маск купил 1250 штук для ЛА в Китае. Там они сертифицированы. И спрос на них упал. Можно докупить.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7976
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 3929 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:40
Трамп анонсировал вакцину против коронавируса, типа будет в воскресенье.
Вопрос на миллион, кто верит Трампу?)))
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9413
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1088 раз.
- Подякували: 2477 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:43
antey1969 написав:
Трамп анонсировал вакцину против коронавируса, типа будет в воскресенье.
Вопрос на миллион, кто верит Трампу?)))
Вопрос на пару миллиардов - Кто верит в сказки про коронавирус ?
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 485
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:44
antey1969 написав:
Трамп анонсировал вакцину против коронавируса, типа будет в воскресенье.
Вопрос на миллион, кто верит Трампу?)))
Так вакциону уже все кому не лень изобрели - и китайцы и французы, и корейцы с японцами. Другой вопрос, что доказать ее эффективность нужны - добровольцы и время.
Никто не будет покупать партии миллионным тиражем пока этого не будет.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7879
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 745 раз.
- Подякували: 1257 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:46
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3110
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:47
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1084
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:47
antey1969 написав:
Трамп анонсировал вакцину против коронавируса, типа будет в воскресенье.
Вопрос на миллион, кто верит Трампу?)))
А он когда-то врал и был уличен во лжи?
В Америке сейчас разрабатывается разными лабораториями порядка 100 вакцин от коронавируса.
Некоторые еще пару недель назад начали испытывать на волонтерах. Военные тоже работают 24 часа в сутки по своей программе.
5 были названы как очень перспективные и многообещающие.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7976
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 3929 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6868
|1532003
|
Чет 26 бер, 2020 19:30
ЛОБ
|