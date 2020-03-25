Ну таки подождём до воскресенья
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:49
Ну таки подождём до воскресенья
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:58
В Киеве вчера покупал обычные маски по 15 грн. Гребли серьезно. Парень в соседнем окне брал 100 шт.
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:06
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