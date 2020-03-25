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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 560561562563564>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:49

  antey1969 написав:Трамп анонсировал вакцину против коронавируса, типа будет в воскресенье.
Вопрос на миллион, кто верит Трампу?)))

Ну таки подождём до воскресенья :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:58

В Киеве вчера покупал обычные маски по 15 грн. Гребли серьезно. Парень в соседнем окне брал 100 шт.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:06

  antey1969 написав:Зображення

Надо на зараженных считать. А тысяча будет уже дней через 10.
За Одессу и стыдно, и стремно ...
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:14

  Zebra написав:
  antey1969 написав:Трамп анонсировал вакцину против коронавируса, типа будет в воскресенье.
Вопрос на миллион, кто верит Трампу?)))
Так вакциону уже все кому не лень изобрели - и китайцы и французы, и корейцы с японцами. Другой вопрос, что доказать ее эффективность нужны - добровольцы и время.

Никто не будет покупать партии миллионным тиражем пока этого не будет.
А я то думаю, чего это Доу Джонс прёт третий день
как сумасшедший! А оно вона как...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:14

Renee
Уверен, что счет на тысячи пошел уже, если не на десятки тысяч
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 26 бер, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:15

  artlife написав:
  ЛАД написав:Вот я взял борный - фактически тот же этиловый с добавкой борной кислоты. Поскольку внутрь принимать не собирался, меня вполне устроило.
А почему не изопропиловый?

Просто не знал, что продается и такое. А борный до этого покупал в аптеке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:21

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  Libo написав:
  antey1969 написав:Трамп анонсировал вакцину против коронавируса, типа будет в воскресенье.
Вопрос на миллион, кто верит Трампу?)))

А он когда-то врал и был уличен во лжи? :roll:
В Америке сейчас разрабатывается разными лабораториями порядка 100 вакцин от коронавируса.
Некоторые еще пару недель назад начали испытывать на волонтерах. Военные тоже работают 24 часа в сутки по своей программе.
5 были названы как очень перспективные и многообещающие. 8)

Эта Солома - позёр и резонер - отражение нашей ЗЕтравы:
За последние три месяца ни из бюджета Украины, ни из внебюджетных фондов не выделялось ни копейки на приобретение тест-систем для обнаружения вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19). Единственное исключение -выделение денег в феврале на покупку реактивов для Института молекулярной биологии и генетики согласно распоряжение № 173/14-04/2-20 РНБО в размере 211 890 гр. Реактивы были закуплены, тестовая серия изготовлена, после чего сотрудники института были отправлены в бесплатный отпуск.
В тоже время Кабинет Министров выделяет МВД из внебюджетного фонда 140 млн. гривен на создание условий безопасности при работе личного состава МВД в условиях эпидемии. Это в момент когда у врачей, работающих непосредственно с больными, нет необходимых средств защиты. Так к чему готовится Зеленский - к преодолению эпидемии или подавлению возможных массовых бунтов ?
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:22

  antey1969 написав:.....

Непонятно, почему такое неравномерное распределение аппаратов ИВЛ?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:28

Обращаю внимание участников ветки, что она больше не появляется в окне под названием "Сейчас обсуждается", что говорит либо о сбое на форуме, либо о желании модераторов ветку тихо похоронить.
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antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:30

  sergiylfc написав:Я хотел уточнить один момент касательно центра занятости - если я уволился в конце января, два месяца не работал официально. В связи с карантином еще месяц дома сидеть, как минимум. Так вот, я могу получить выплаты за два предыдущих месяца (февраль и март)? Кто знает, буду благодарен за ответ.

Выплаты производятся после регистрации в центре занятости. Если вы не регистрировались, то увы. Надо стать сначала на учет в центре занятости. За прошлые месяцы нет.
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