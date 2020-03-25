antey1969 написав:Трамп анонсировал вакцину против коронавируса, типа будет в воскресенье. Вопрос на миллион, кто верит Трампу?)))
А он когда-то врал и был уличен во лжи? В Америке сейчас разрабатывается разными лабораториями порядка 100 вакцин от коронавируса. Некоторые еще пару недель назад начали испытывать на волонтерах. Военные тоже работают 24 часа в сутки по своей программе. 5 были названы как очень перспективные и многообещающие.
Эта Солома - позёр и резонер - отражение нашей ЗЕтравы:
За последние три месяца ни из бюджета Украины, ни из внебюджетных фондов не выделялось ни копейки на приобретение тест-систем для обнаружения вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19). Единственное исключение -выделение денег в феврале на покупку реактивов для Института молекулярной биологии и генетики согласно распоряжение № 173/14-04/2-20 РНБО в размере 211 890 гр. Реактивы были закуплены, тестовая серия изготовлена, после чего сотрудники института были отправлены в бесплатный отпуск. В тоже время Кабинет Министров выделяет МВД из внебюджетного фонда 140 млн. гривен на создание условий безопасности при работе личного состава МВД в условиях эпидемии. Это в момент когда у врачей, работающих непосредственно с больными, нет необходимых средств защиты. Так к чему готовится Зеленский - к преодолению эпидемии или подавлению возможных массовых бунтов ?
sergiylfc написав:Я хотел уточнить один момент касательно центра занятости - если я уволился в конце января, два месяца не работал официально. В связи с карантином еще месяц дома сидеть, как минимум. Так вот, я могу получить выплаты за два предыдущих месяца (февраль и март)? Кто знает, буду благодарен за ответ.
Выплаты производятся после регистрации в центре занятости. Если вы не регистрировались, то увы. Надо стать сначала на учет в центре занятости. За прошлые месяцы нет.