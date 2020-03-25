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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 561562563564>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:31

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:.....

Непонятно, почему такое неравномерное распределение аппаратов ИВЛ?

Так накерувалы
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:33

  antey1969 написав:Обращаю внимание участников ветки, что она больше не появляется в окне под названием "Сейчас обсуждается", что говорит либо о сбое на форуме, либо о желании модераторов ветку тихо похоронить.
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Вопрос к модераторам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:33

  ЛАД написав:
  artlife написав:
  ЛАД написав:Вот я взял борный - фактически тот же этиловый с добавкой борной кислоты. Поскольку внутрь принимать не собирался, меня вполне устроило.
А почему не изопропиловый?

Просто не знал, что продается и такое. А борный до этого покупал в аптеке.

Большинство антисептиков делается из изопропилового, погуглите.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:36

  artlife написав:
  ЛАД написав:
  artlife написав:---------
ЛАД
Вот я взял борный - фактически тот же этиловый с добавкой борной кислоты. Поскольку внутрь принимать не собирался, меня вполне устроило.
---------
А почему не изопропиловый?

Просто не знал, что продается и такое. А борный до этого покупал в аптеке.

Большинство антисептиков делается из изопропилового, погуглите.

Никогда не интересовался. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:37

"Каждой твари ..."

  Ser Fil написав:
  Libo написав:
  antey1969 написав:Трамп анонсировал вакцину против коронавируса, типа будет в воскресенье.
Вопрос на миллион, кто верит Трампу?)))

А он когда-то врал и был уличен во лжи? :roll:
В Америке сейчас разрабатывается разными лабораториями порядка 100 вакцин от коронавируса.
Некоторые еще пару недель назад начали испытывать на волонтерах. Военные тоже работают 24 часа в сутки по своей программе.
5 были названы как очень перспективные и многообещающие. 8)

Эта Солома - позёр и резонер - отражение нашей ЗЕтравы:
За последние три месяца ни из бюджета Украины, ни из внебюджетных фондов не выделялось ни копейки на приобретение тест-систем для обнаружения вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19). Единственное исключение -выделение денег в феврале на покупку реактивов для Института молекулярной биологии и генетики согласно распоряжение № 173/14-04/2-20 РНБО в размере 211 890 гр. Реактивы были закуплены, тестовая серия изготовлена, после чего сотрудники института были отправлены в бесплатный отпуск.
В тоже время Кабинет Министров выделяет МВД из внебюджетного фонда 140 млн. гривен на создание условий безопасности при работе личного состава МВД в условиях эпидемии. Это в момент когда у врачей, работающих непосредственно с больными, нет необходимых средств защиты. Так к чему готовится Зеленский - к преодолению эпидемии или подавлению возможных массовых бунтов ?

"По плодам их - узнаете ИХ!"

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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:40

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  antey1969 написав:.....

Непонятно, почему такое неравномерное распределение аппаратов ИВЛ?

Так накерувалы

Как-то странно, если сравнивать Полтавскую, Волынскую и Харьковскую (Одесскую, Днепропетровскую, ...) области.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:47

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:.....

Непонятно, почему такое неравномерное распределение аппаратов ИВЛ?


Есть ведомственные больницы, у них снабжение получше. Например, в Запорожье это от Мотор Сич ... Или специализация ...
Мне кажется...
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:50

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:Обращаю внимание участников ветки, что она больше не появляется в окне под названием "Сейчас обсуждается", что говорит либо о сбое на форуме, либо о желании модераторов ветку тихо похоронить.
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Вопрос к модераторам.

вопрос снят, исправлено
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:59

  antey1969 написав:кількість апаратів штучного дихання


11.03.20 17:00
Коронавірус COVID-19 і реалії української медицини: роздуми анестезіолога
Автор: Ігор Голинський
Наші лікарі навіть високої кваліфікації з інших медичних спеціальностей в кращому випадку дуже туманно собі уявляють, що це таке - респіраторний терапевт, а пересічні лікарі про це навіть ніколи й не чули, бо їх в ті давні часи ще в радянських медичних інститутах ніхто цього не навчав. Інша, друга причина – бо це досить дорого. Мати лише підготовленого спеціаліста мало. Це навіть не пів справи. Треба ще мати сучасний газовий аналізатор крові (зрозуміло, що закордонного виробництва), який, визначаючи концентрації кисню та інших компонентів крові далеко краще, ніж навіть десять академіків оцінює, веде, контролює та дає можливість за потреби негайно скоригувати параметри вентиляції. Без корекції газового складу крові ( коли нема газоаналізатора), перебуваючи на апаратному диханні, хворий у стані критично підвищеної через тяжку дихальну недостатність кислотності всіх органів та систем стає просто повністю нечутливим до будь-якого лікування. І якщо хворого не вдається вивести з цього катастрофічного стану, то години його стають поліченими незалежно від того, хто б не лікував, де б не лікував і чим би не лікував. До речі: в рік каліфорнійського грипу - це 2009 р., на всю Івано-Франківську область було аж жодного газоаналізатора, хоча ті лікарні, які б проявляли зацікавленість без особливих проблем ще на початку 80-х років минулого століття могли б їх придбати Источник: https://censor.net.ua/r3180745

перепост этого я делал еще около 20-ого, но суть не в этом
перечитайте оригинал елси коротко то не количество , а качество и специалисты решают и хорошо если в Украине найдеться 10 специалистов и 10 правильных аппаратов ИВЛ и газоанализаторов крови :wink:
Эта картинка исходя из информации Ігоря Голинського чистой воды популизм :|
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:03

  Libo написав:antey1969

Илон Маск купил 1250 штук для ЛА в Китае. Там они сертифицированы. И спрос на них упал. Можно докупить. :idea:

ага а еще прислал 1250 лучших специалистов по обслуживанию этих аппаратов и сказал что будет платить им заралату по $7000-10000 в мес + проживание и командировочные :mrgreen: :mrgreen: ,
" Боинги и Аеробусы есть - пилотов нет, никуда не улетим,, пилоты малой авиации не смогут обучиться за две недели " (с) Я

очень рекомендую почитать дабы не поднимать волну об аппаратах ИВЛ
https://censor.net.ua/resonance/3180745 ... estezologa
Востаннє редагувалось yama в Чет 26 бер, 2020 21:17, всього редагувалось 1 раз.
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
yama
 
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Чет 26 бер, 2020 19:30
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