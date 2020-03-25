RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 561562563564
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:05

  sergiylfc написав:Я хотел уточнить один момент касательно центра занятости - если я уволился в конце января, два месяца не работал официально. В связи с карантином еще месяц дома сидеть, как минимум. Так вот, я могу получить выплаты за два предыдущих месяца (февраль и март)? Кто знает, буду благодарен за ответ.

а вы не пробовали спросить на горячей линии центра занятости ? или у них на сайте в форме обратной связи :?: там очень оперативно отвечают , по крайней мере львовский так точно
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
yama
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4020 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Оказывается это бесполезная контора под названием ВОЗ во главе с негром-эфиопом имеет финансирование 4.8 млрд долларов. Толку от них как от козла молока, ни анализа, ни предвидения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15974
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4062 раз.
Подякували: 6335 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Попалась в интернет ифа с данными по наличию ИВЛ и ЭКМО в России, США, Британии, Италии и Украине.

https://meduza.io/en/feature/2020/03/21 ... or-problem

ИВЛ — аппарат искусственной вентиляции легких, ЭКМО -экстракорпоральная мембранная оксигенация -это высокотехнологическая помощь, сложная в исполнении.
Важно! Данные взяты с сайта Meduza на английском. В статье говорится, что по России данные приведены только по государственным клиникам, а у англосаксов учитывают и частные и военные госпитали.

В таблице колонки: 1- страна, 2- ИВЛ на 100 тысяч населения, 3 — количество единиц ИВЛ, 4- ЭКМО на 100 тысяч населения, 5 — количество аппаратов ЭКМО.

Россия

27,3

40000

0,1

124

Соединенные Штаты

18,8

68000

нет данных

Великобритания

12,9

8175

нет данных

Украина

8,6

3600

0,08

15

Италия

8,3

5000

нет данных

Согласно их данным в одной только Москве этих аппаратов больше чем во всей Украине

г. Москва 40 5077 0,23 29
Михалыч
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 01.03.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Смотрю нарастающую мировую статистику за сегодня.
Грусть-печаль везде.
Даже Япония, которую не раз хвалили, похоже понемногу идет по нарастающей.

Но обратил внимание на одно светлое пятно - Болгария, удивительно плавное развитие ситуации, спокойно, без истерик, что они там делают, ничего не слышно, но похоже это единственое светлое пятно на европейском пространстве.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15974
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4062 раз.
Подякували: 6335 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 561562563564
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fler, J, slyva, varlo, холява і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 685, 686, 687
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6868 1532069
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 19:30
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24817)
26.03.2020 21:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.