Додано: Чет 26 бер, 2020 21:27

Оказывается это бесполезная контора под названием ВОЗ во главе с негром-эфиопом имеет финансирование 4.8 млрд долларов. Толку от них как от козла молока, ни анализа, ни предвидения.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.