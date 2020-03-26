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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 562563564565>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:05

  sergiylfc написав:Я хотел уточнить один момент касательно центра занятости - если я уволился в конце января, два месяца не работал официально. В связи с карантином еще месяц дома сидеть, как минимум. Так вот, я могу получить выплаты за два предыдущих месяца (февраль и март)? Кто знает, буду благодарен за ответ.

а вы не пробовали спросить на горячей линии центра занятости ? или у них на сайте в форме обратной связи :?: там очень оперативно отвечают , по крайней мере львовский так точно
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Оказывается это бесполезная контора под названием ВОЗ во главе с негром-эфиопом имеет финансирование 4.8 млрд долларов. Толку от них как от козла молока, ни анализа, ни предвидения.
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Попалась в интернет ифа с данными по наличию ИВЛ и ЭКМО в России, США, Британии, Италии и Украине.

https://meduza.io/en/feature/2020/03/21 ... or-problem

ИВЛ — аппарат искусственной вентиляции легких, ЭКМО -экстракорпоральная мембранная оксигенация -это высокотехнологическая помощь, сложная в исполнении.
Важно! Данные взяты с сайта Meduza на английском. В статье говорится, что по России данные приведены только по государственным клиникам, а у англосаксов учитывают и частные и военные госпитали.

В таблице колонки: 1- страна, 2- ИВЛ на 100 тысяч населения, 3 — количество единиц ИВЛ, 4- ЭКМО на 100 тысяч населения, 5 — количество аппаратов ЭКМО.

Россия

27,3

40000

0,1

124

Соединенные Штаты

18,8

68000

нет данных

Великобритания

12,9

8175

нет данных

Украина

8,6

3600

0,08

15

Италия

8,3

5000

нет данных

Согласно их данным в одной только Москве этих аппаратов больше чем во всей Украине

г. Москва 40 5077 0,23 29
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Смотрю нарастающую мировую статистику за сегодня.
Грусть-печаль везде.
Даже Япония, которую не раз хвалили, похоже понемногу идет по нарастающей.

Но обратил внимание на одно светлое пятно - Болгария, удивительно плавное развитие ситуации, спокойно, без истерик, что они там делают, ничего не слышно, но похоже это единственое светлое пятно на европейском пространстве.
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Одессит Шахин Асадов, который в списке зараженных в Одессе. Говорит, что в итоге выписали лекарств на 17 000 гривен, которые он должен купить за свои деньги.
Что там наши врачи такого выписывают, непонятно.
Ну и традиционно. 17 марта ему делали экспресс тест, когда по прилету из Берлина у него поднялась температура, госпитализировать не стали, через семь дней ухудшение, положили в инфекционку. ПЦР показал коронавирус.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:04

  freeze написав:Оказывается это бесполезная контора под названием ВОЗ во главе с негром-эфиопом имеет финансирование 4.8 млрд долларов. Толку от них как от козла молока, ни анализа, ни предвидения.

И только вы один анализируете
Только свой бизнес не перестроили под новые реалии
Ну то таке
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Одессит Шахин Асадов, который в списке зараженных в Одессе. Говорит, что в итоге выписали лекарств на 17 000 гривен, которые он должен купить за свои деньги.
Что там наши врачи такого выписывают, непонятно.

как уже писал выше, парацетамола Дарница за 25грн в аптеке нет, есть солпадеин за двести.. вот и все на 17 000 ... цефтриаксон за 15грн, заменяют индийским за 90, наш типа плохой
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:21

  Михалыч написав:Попалась в интернет ифа с данными по наличию ИВЛ и ЭКМО в России, США, Британии, Италии и Украине.

https://meduza.io/en/feature/2020/03/21 ... or-problem

ИВЛ — аппарат искусственной вентиляции легких, ЭКМО -экстракорпоральная мембранная оксигенация -это высокотехнологическая помощь, сложная в исполнении.
Важно! Данные взяты с сайта Meduza на английском. В статье говорится, что по России данные приведены только по государственным клиникам, а у англосаксов учитывают и частные и военные госпитали.

В таблице колонки: 1- страна, 2- ИВЛ на 100 тысяч населения, 3 — количество единиц ИВЛ, 4- ЭКМО на 100 тысяч населения, 5 — количество аппаратов ЭКМО.

Россия

27,3

40000

0,1

124

Соединенные Штаты

18,8

68000

нет данных

Великобритания

12,9

8175

нет данных

Украина

8,6

3600

0,08

15

Италия

8,3

5000

нет данных

Согласно их данным в одной только Москве этих аппаратов больше чем во всей Украине

г. Москва 40 5077 0,23 29

Логічно. Вони ж готувались. Давно :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:23

  freeze написав:Одессит Шахин Асадов, который в списке зараженных в Одессе. Говорит, что в итоге выписали лекарств на 17 000 гривен, которые он должен купить за свои деньги.
Что там наши врачи такого выписывают, непонятно.
Ну и традиционно. 17 марта ему делали экспресс тест, когда по прилету из Берлина у него поднялась температура, госпитализировать не стали, через семь дней ухудшение, положили в инфекционку. ПЦР показал коронавирус.

В Штатах лечение не самой критической формы пневмонии от коронавируса стоит без страховки 30+ куе.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:28

  antey1969 написав:
  freeze написав:Одессит Шахин Асадов, который в списке зараженных в Одессе. Говорит, что в итоге выписали лекарств на 17 000 гривен, которые он должен купить за свои деньги.
Что там наши врачи такого выписывают, непонятно.
Ну и традиционно. 17 марта ему делали экспресс тест, когда по прилету из Берлина у него поднялась температура, госпитализировать не стали, через семь дней ухудшение, положили в инфекционку. ПЦР показал коронавирус.

В Штатах лечение не самой критической формы пневмонии от коронавируса стоит без страховки 30+ куе.

в китае для приезжих 100000 usd.. было бесплатно потом многие начали лететь туда чтобы лечиться..
vladislavlvov
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Чет 26 бер, 2020 19:30
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