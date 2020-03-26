sergiylfc написав:Я хотел уточнить один момент касательно центра занятости - если я уволился в конце января, два месяца не работал официально. В связи с карантином еще месяц дома сидеть, как минимум. Так вот, я могу получить выплаты за два предыдущих месяца (февраль и март)? Кто знает, буду благодарен за ответ.
а вы не пробовали спросить на горячей линии центра занятости ? или у них на сайте в форме обратной связи там очень оперативно отвечают , по крайней мере львовский так точно
ИВЛ — аппарат искусственной вентиляции легких, ЭКМО -экстракорпоральная мембранная оксигенация -это высокотехнологическая помощь, сложная в исполнении. Важно! Данные взяты с сайта Meduza на английском. В статье говорится, что по России данные приведены только по государственным клиникам, а у англосаксов учитывают и частные и военные госпитали.
В таблице колонки: 1- страна, 2- ИВЛ на 100 тысяч населения, 3 — количество единиц ИВЛ, 4- ЭКМО на 100 тысяч населения, 5 — количество аппаратов ЭКМО.
Россия
27,3
40000
0,1
124
Соединенные Штаты
18,8
68000
нет данных
Великобритания
12,9
8175
нет данных
Украина
8,6
3600
0,08
15
Италия
8,3
5000
нет данных
Согласно их данным в одной только Москве этих аппаратов больше чем во всей Украине
Смотрю нарастающую мировую статистику за сегодня. Грусть-печаль везде. Даже Япония, которую не раз хвалили, похоже понемногу идет по нарастающей.
Но обратил внимание на одно светлое пятно - Болгария, удивительно плавное развитие ситуации, спокойно, без истерик, что они там делают, ничего не слышно, но похоже это единственое светлое пятно на европейском пространстве.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Одессит Шахин Асадов, который в списке зараженных в Одессе. Говорит, что в итоге выписали лекарств на 17 000 гривен, которые он должен купить за свои деньги. Что там наши врачи такого выписывают, непонятно. Ну и традиционно. 17 марта ему делали экспресс тест, когда по прилету из Берлина у него поднялась температура, госпитализировать не стали, через семь дней ухудшение, положили в инфекционку. ПЦР показал коронавирус.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Одессит Шахин Асадов, который в списке зараженных в Одессе. Говорит, что в итоге выписали лекарств на 17 000 гривен, которые он должен купить за свои деньги. Что там наши врачи такого выписывают, непонятно.
как уже писал выше, парацетамола Дарница за 25грн в аптеке нет, есть солпадеин за двести.. вот и все на 17 000 ... цефтриаксон за 15грн, заменяют индийским за 90, наш типа плохой
ИВЛ — аппарат искусственной вентиляции легких, ЭКМО -экстракорпоральная мембранная оксигенация -это высокотехнологическая помощь, сложная в исполнении. Важно! Данные взяты с сайта Meduza на английском. В статье говорится, что по России данные приведены только по государственным клиникам, а у англосаксов учитывают и частные и военные госпитали.
В таблице колонки: 1- страна, 2- ИВЛ на 100 тысяч населения, 3 — количество единиц ИВЛ, 4- ЭКМО на 100 тысяч населения, 5 — количество аппаратов ЭКМО.
Россия
27,3
40000
0,1
124
Соединенные Штаты
18,8
68000
нет данных
Великобритания
12,9
8175
нет данных
Украина
8,6
3600
0,08
15
Италия
8,3
5000
нет данных
Согласно их данным в одной только Москве этих аппаратов больше чем во всей Украине
freeze написав:Одессит Шахин Асадов, который в списке зараженных в Одессе. Говорит, что в итоге выписали лекарств на 17 000 гривен, которые он должен купить за свои деньги. Что там наши врачи такого выписывают, непонятно. Ну и традиционно. 17 марта ему делали экспресс тест, когда по прилету из Берлина у него поднялась температура, госпитализировать не стали, через семь дней ухудшение, положили в инфекционку. ПЦР показал коронавирус.
В Штатах лечение не самой критической формы пневмонии от коронавируса стоит без страховки 30+ куе.
freeze написав:Одессит Шахин Асадов, который в списке зараженных в Одессе. Говорит, что в итоге выписали лекарств на 17 000 гривен, которые он должен купить за свои деньги. Что там наши врачи такого выписывают, непонятно. Ну и традиционно. 17 марта ему делали экспресс тест, когда по прилету из Берлина у него поднялась температура, госпитализировать не стали, через семь дней ухудшение, положили в инфекционку. ПЦР показал коронавирус.
В Штатах лечение не самой критической формы пневмонии от коронавируса стоит без страховки 30+ куе.
в китае для приезжих 100000 usd.. было бесплатно потом многие начали лететь туда чтобы лечиться..