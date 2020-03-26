В охваченной коронавирусом Испании к дезинфекции буквально всех городских объектов присоединились отряды военных. В домах престарелых они находят оставленных умирать пожилых людей.
В то же время власти Италии не включают в официальную статистику погибших от коронавируса людей, скончавшихся в домах престарелых, пишет NYT. Во Франции при счете жертв COVID-19 также не учитывают умерших постояльцев центров для пожилых людей, но власти пообещали это исправить.
freeze написав:Одессит Шахин Асадов, который в списке зараженных в Одессе. Говорит, что в итоге выписали лекарств на 17 000 гривен, которые он должен купить за свои деньги. Что там наши врачи такого выписывают, непонятно. Ну и традиционно. 17 марта ему делали экспресс тест, когда по прилету из Берлина у него поднялась температура, госпитализировать не стали, через семь дней ухудшение, положили в инфекционку. ПЦР показал коронавирус.
В Штатах лечение не самой критической формы пневмонии от коронавируса стоит без страховки 30+ куе.
Понятно, что в штатах койкоместо в день стоит нереальных денег. Меня заинтересовало, что за лекарства на 17 тысяч надо купить заболевшему.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
В Україні зафіксовано 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 40 нових випадків.