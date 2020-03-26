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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 562563564565
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В охваченной коронавирусом Испании к дезинфекции буквально всех городских объектов присоединились отряды военных. В домах престарелых они находят оставленных умирать пожилых людей.

В то же время власти Италии не включают в официальную статистику погибших от коронавируса людей, скончавшихся в домах престарелых, пишет NYT. Во Франции при счете жертв COVID-19 также не учитывают умерших постояльцев центров для пожилых людей, но власти пообещали это исправить.

https://nv.ua/world/countries/epidemiya ... 78072.html
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:
  freeze написав:Одессит Шахин Асадов, который в списке зараженных в Одессе. Говорит, что в итоге выписали лекарств на 17 000 гривен, которые он должен купить за свои деньги.
Что там наши врачи такого выписывают, непонятно.
Ну и традиционно. 17 марта ему делали экспресс тест, когда по прилету из Берлина у него поднялась температура, госпитализировать не стали, через семь дней ухудшение, положили в инфекционку. ПЦР показал коронавирус.

В Штатах лечение не самой критической формы пневмонии от коронавируса стоит без страховки 30+ куе.


Понятно, что в штатах койкоместо в день стоит нереальных денег.
Меня заинтересовало, что за лекарства на 17 тысяч надо купить заболевшему.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  athena1 написав:Логічно. Вони ж готувались. Давно
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 40 нових випадків.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:10

Так это черные маски китайцы поставили. Многие в них на улице ходят. Вместо медиков раздали ментам, а те своим родычам и устроили бизнес по продаже. Авакяну копеечка.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:17

Разработку короновируса спонсировал фонд Мелинды и Била Гейт

vladislavlvov
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Чет 26 бер, 2020 19:30
ЛОБ

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