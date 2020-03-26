Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:18

Три симптома, которые должны вас встревожить: боль в горле, одышка и кашель.



Китайские медики опубликовали отчет о протекании коронавируса у человека, описав появление симптомов болезни по дням. За основу исследований были взяты истории болезней пациентов больниц Уханя (Китай), которые поступили после 29 декабря и выписались или умерли к 31 января.



День 1−4. Первым сигнализирующим симптомом является повышенная температура. У некоторых может появиться боль в мышцах, сухой кашель, тошнота и диарея. Начало болезни также может протекать в мягкой форме, из-за чего человек может ее легко спутать с ОРВИ.



День 5−6. У человека затрудняется дыхание. Особенно это касается пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем.



День 7. Дышать становиться намного тяжелее. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период симптомы ослабевают.



День 8−9. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развивались признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.



День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. К остальным симптомам добавляется боль в животе.



День 12. Пациенты идут на поправку и температура снижается.



День 17. Выздоравливающих выписывают.



Медики обратили внимание, что кашель является второстепенным симптомом, потому что после выписки из больницы многие их тех, кто вылечился, продолжали кашлять. Также отмечается, что одышка проходит через 13 дней.