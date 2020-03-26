В охваченной коронавирусом Испании к дезинфекции буквально всех городских объектов присоединились отряды военных. В домах престарелых они находят оставленных умирать пожилых людей.
В то же время власти Италии не включают в официальную статистику погибших от коронавируса людей, скончавшихся в домах престарелых, пишет NYT. Во Франции при счете жертв COVID-19 также не учитывают умерших постояльцев центров для пожилых людей, но власти пообещали это исправить.
freeze написав:Одессит Шахин Асадов, который в списке зараженных в Одессе. Говорит, что в итоге выписали лекарств на 17 000 гривен, которые он должен купить за свои деньги. Что там наши врачи такого выписывают, непонятно. Ну и традиционно. 17 марта ему делали экспресс тест, когда по прилету из Берлина у него поднялась температура, госпитализировать не стали, через семь дней ухудшение, положили в инфекционку. ПЦР показал коронавирус.
В Штатах лечение не самой критической формы пневмонии от коронавируса стоит без страховки 30+ куе.
Понятно, что в штатах койкоместо в день стоит нереальных денег. Меня заинтересовало, что за лекарства на 17 тысяч надо купить заболевшему.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
В Україні зафіксовано 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 40 нових випадків.
Пришла информация от итальянских медиков. В некоторых областях очень пожилых перестали даже тестировать на корону, чтобы не тратить зря время и ресурсы. ИВЛ им все равно не светит, лечат симптоматически. И еще, в случае летального исхода, эти больные больше не попадают в статистику умерших от коронавируса.
Три симптома, которые должны вас встревожить: боль в горле, одышка и кашель.
Китайские медики опубликовали отчет о протекании коронавируса у человека, описав появление симптомов болезни по дням. За основу исследований были взяты истории болезней пациентов больниц Уханя (Китай), которые поступили после 29 декабря и выписались или умерли к 31 января.
День 1−4. Первым сигнализирующим симптомом является повышенная температура. У некоторых может появиться боль в мышцах, сухой кашель, тошнота и диарея. Начало болезни также может протекать в мягкой форме, из-за чего человек может ее легко спутать с ОРВИ.
День 5−6. У человека затрудняется дыхание. Особенно это касается пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем.
День 7. Дышать становиться намного тяжелее. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период симптомы ослабевают.
День 8−9. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развивались признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.
День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. К остальным симптомам добавляется боль в животе.
День 12. Пациенты идут на поправку и температура снижается.
День 17. Выздоравливающих выписывают.
Медики обратили внимание, что кашель является второстепенным симптомом, потому что после выписки из больницы многие их тех, кто вылечился, продолжали кашлять. Также отмечается, что одышка проходит через 13 дней.