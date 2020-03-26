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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 563564565566>
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В охваченной коронавирусом Испании к дезинфекции буквально всех городских объектов присоединились отряды военных. В домах престарелых они находят оставленных умирать пожилых людей.

В то же время власти Италии не включают в официальную статистику погибших от коронавируса людей, скончавшихся в домах престарелых, пишет NYT. Во Франции при счете жертв COVID-19 также не учитывают умерших постояльцев центров для пожилых людей, но власти пообещали это исправить.

https://nv.ua/world/countries/epidemiya ... 78072.html
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:
  freeze написав:Одессит Шахин Асадов, который в списке зараженных в Одессе. Говорит, что в итоге выписали лекарств на 17 000 гривен, которые он должен купить за свои деньги.
Что там наши врачи такого выписывают, непонятно.
Ну и традиционно. 17 марта ему делали экспресс тест, когда по прилету из Берлина у него поднялась температура, госпитализировать не стали, через семь дней ухудшение, положили в инфекционку. ПЦР показал коронавирус.

В Штатах лечение не самой критической формы пневмонии от коронавируса стоит без страховки 30+ куе.


Понятно, что в штатах койкоместо в день стоит нереальных денег.
Меня заинтересовало, что за лекарства на 17 тысяч надо купить заболевшему.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  athena1 написав:Логічно. Вони ж готувались. Давно
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 40 нових випадків.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:10

Так это черные маски китайцы поставили. Многие в них на улице ходят. Вместо медиков раздали ментам, а те своим родычам и устроили бизнес по продаже. Авакяну копеечка.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:17

Разработку короновируса спонсировал фонд Мелинды и Била Гейтса
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:47

мексиканцы требуют расправиться с американцами, пересекающими границу
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52053656
кто бы мог подумать еще пару месяцев назад...
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:54

Пришла информация от итальянских медиков.
В некоторых областях очень пожилых перестали даже тестировать на корону, чтобы не тратить зря время и ресурсы. ИВЛ им все равно не светит, лечат симптоматически.
И еще, в случае летального исхода, эти больные больше не попадают в статистику умерших от коронавируса.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Три симптома, которые должны вас встревожить: боль в горле, одышка и кашель.

Китайские медики опубликовали отчет о протекании коронавируса у человека, описав появление симптомов болезни по дням. За основу исследований были взяты истории болезней пациентов больниц Уханя (Китай), которые поступили после 29 декабря и выписались или умерли к 31 января.

День 1−4. Первым сигнализирующим симптомом является повышенная температура. У некоторых может появиться боль в мышцах, сухой кашель, тошнота и диарея. Начало болезни также может протекать в мягкой форме, из-за чего человек может ее легко спутать с ОРВИ.

День 5−6. У человека затрудняется дыхание. Особенно это касается пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем.

День 7. Дышать становиться намного тяжелее. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период симптомы ослабевают.

День 8−9. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развивались признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.

День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. К остальным симптомам добавляется боль в животе.

День 12. Пациенты идут на поправку и температура снижается.

День 17. Выздоравливающих выписывают.

Медики обратили внимание, что кашель является второстепенным симптомом, потому что после выписки из больницы многие их тех, кто вылечился, продолжали кашлять. Также отмечается, что одышка проходит через 13 дней.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:40

  Автор77 написав:Три симптома, которые должны вас встревожить: боль в горле, одышка и кашель.

Не нашел в вашем списке боль в горле.
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