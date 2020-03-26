Автор77
Это типичное протекание тяжелой формы заболевания, которое начиналось с высокой температуры. То есть, госпитальных пациентов.
Есть формы, где температура не превышает 37, это происходит в большинстве случаев, которые нигде не фиксируются. Но все равно корона атакует сверху вниз: начинает с носоглотки и идет к нижним отделам легких.
Отмечу, если не повезет, вирусная пневмония развивается буквально в считанные дни.
То есть, вчера еще больной кашлял и имел 37.5, а завтра он уже с двусторонней пневмонией. Пока уйдет два-три дня на тест, а его легкие без ИВЛ уже не справляются.
Берегите себя.