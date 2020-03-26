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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 563564565566
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:40

Автор77
Это типичное протекание тяжелой формы заболевания, которое начиналось с высокой температуры. То есть, госпитальных пациентов.
Есть формы, где температура не превышает 37, это происходит в большинстве случаев, которые нигде не фиксируются. Но все равно корона атакует сверху вниз: начинает с носоглотки и идет к нижним отделам легких.
Отмечу, если не повезет, вирусная пневмония развивается буквально в считанные дни.
То есть, вчера еще больной кашлял и имел 37.5, а завтра он уже с двусторонней пневмонией. Пока уйдет два-три дня на тест, а его легкие без ИВЛ уже не справляются.
Берегите себя.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:41

  vladislavlvov написав:Разработку короновируса спонсировал фонд Мелинды и Била Гейтса


Вздор. Без участия жидорептилоидов, иллюминатов и ромуланцев тут бы не обошлось :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Когда уже полную версию ждать???
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:48

И еще, нужно иметь ввиду, что на рентгене очень плохо видно начальную стадию коронавирусной пневмонии. Зато ее хорошо видно на КТ.
antey1969
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