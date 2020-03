Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 563564565566 Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:40

Это типичное протекание тяжелой формы заболевания, которое начиналось с высокой температуры. То есть, госпитальных пациентов.

Есть формы, где температура не превышает 37, это происходит в большинстве случаев, которые нигде не фиксируются. Но все равно корона атакует сверху вниз: начинает с носоглотки и идет к нижним отделам легких.

Отмечу, если не повезет, вирусная пневмония развивается буквально в считанные дни.

То есть, вчера еще больной кашлял и имел 37.5, а завтра он уже с двусторонней пневмонией. Пока уйдет два-три дня на тест, а его легкие без ИВЛ уже не справляются.

Берегите себя.

vladislavlvov написав: Разработку короновируса спонсировал фонд Мелинды и Била Гейтса

Вздор. Без участия жидорептилоидов, иллюминатов и ромуланцев тут бы не обошлось Когда уже полную версию ждать???

Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:48 И еще, нужно иметь ввиду, что на рентгене очень плохо видно начальную стадию коронавирусной пневмонии. Зато ее хорошо видно на КТ.

кт не усюди є на жаль.А можна цю початкову стадію виловити по симптоматиці, якось відрізнити від бронхіту?

По сути поначалу особых симптомов то и нет, на этой стадии обычно еще нет отдышки.

По сути поначалу особых симптомов то и нет, на этой стадии обычно еще нет отдышки. И фонендоскопом она плохо прослушивается

Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:25 vladislavlvov написав: Разработку короновируса спонсировал фонд Мелинды и Била Гейтса

Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:25 Ну и зачем выкладывать такие де*** ролики?



Вообще кто-то знающий инфекционную и реанимационную практики консультировал фонды по списку их расходов? Чтобы не оказалось так, что один гура ляпнул "нам не хватает ИВЛ-ов", и все побежали покупать ИВЛ-ы, не до конца понимая, что под этим понимают профессионалы...



Маск на каждый купленный в Китае аппарат "купил" еще и оператора, умеющего им пользоваться не как инженер по девайсам, а как практикующий медик.



Так вот - понятно, что спецов из Китая мы не привезем, но какой-то курс хотя бы сейчас читают медперсоналу, который планируется дополнительно привлечь к борьбе с эпидемией? Каким еще функциональным, аппаратным и программным обеспечением должна сопровождаться эксплуатация ИВЛ-ов? Этим тоже озаботились, или как обычно? zРадио

Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:57

А что эти животные? А вот читайте:

В России резко вырос спрос на товары для взрослых, рост продаж секс-игрушек на Ozon составил 300%.

Нарисовались примерные темпы снижения резервов пида-рашки. Этот свинарник будет чахнуть примерно на $30 млрд. в неделю. И чем дальше, тем больше.

Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:11 zРадио написав: Без участия жидорептилоидов, иллюминатов и ромуланцев тут бы не обошлось Когда уже полную версию ждать???



Около 5% погибших в Великобритании от коронавируса это евреи, которые составляют 0,3% населения страны, сообщает The Jewish News Of London.

Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:19

