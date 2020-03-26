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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 563564565566
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:40

Автор77
Это типичное протекание тяжелой формы заболевания, которое начиналось с высокой температуры. То есть, госпитальных пациентов.
Есть формы, где температура не превышает 37, это происходит в большинстве случаев, которые нигде не фиксируются. Но все равно корона атакует сверху вниз: начинает с носоглотки и идет к нижним отделам легких.
Отмечу, если не повезет, вирусная пневмония развивается буквально в считанные дни.
То есть, вчера еще больной кашлял и имел 37.5, а завтра он уже с двусторонней пневмонией. Пока уйдет два-три дня на тест, а его легкие без ИВЛ уже не справляются.
Берегите себя.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:41

  vladislavlvov написав:Разработку короновируса спонсировал фонд Мелинды и Била Гейтса


Вздор. Без участия жидорептилоидов, иллюминатов и ромуланцев тут бы не обошлось :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Когда уже полную версию ждать???
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:48

И еще, нужно иметь ввиду, что на рентгене очень плохо видно начальную стадию коронавирусной пневмонии. Зато ее хорошо видно на КТ.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:56

  antey1969 написав:И еще, нужно иметь ввиду, что на рентгене очень плохо видно начальную стадию коронавирусной пневмонии. Зато ее хорошо видно на КТ.

кт не усюди є на жаль.А можна цю початкову стадію виловити по симптоматиці, якось відрізнити від бронхіту?
stargazer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:01

  stargazer написав:
  antey1969 написав:И еще, нужно иметь ввиду, что на рентгене очень плохо видно начальную стадию коронавирусной пневмонии. Зато ее хорошо видно на КТ.

кт не усюди є на жаль.А можна цю початкову стадію виловити по симптоматиці, якось відрізнити від бронхіту?

По сути поначалу особых симптомов то и нет, на этой стадии обычно еще нет отдышки.
И фонендоскопом она плохо прослушивается
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:25

  vladislavlvov написав:Разработку короновируса спонсировал фонд Мелинды и Била Гейтса
......

Ну и зачем выкладывать такие де*** ролики? :twisted:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:57

Вопрос к практикам - ИВЛ-ами, которыми сейчас доукомплектовывают больницы за деньги спонсоров, больших и малых, смогут эффективно пользоваться без увеличения штата медперсонала с соответствующей экспертизой?

Вообще кто-то знающий инфекционную и реанимационную практики консультировал фонды по списку их расходов? Чтобы не оказалось так, что один гура ляпнул "нам не хватает ИВЛ-ов", и все побежали покупать ИВЛ-ы, не до конца понимая, что под этим понимают профессионалы...

Маск на каждый купленный в Китае аппарат "купил" еще и оператора, умеющего им пользоваться не как инженер по девайсам, а как практикующий медик.

Так вот - понятно, что спецов из Китая мы не привезем, но какой-то курс хотя бы сейчас читают медперсоналу, который планируется дополнительно привлечь к борьбе с эпидемией? Каким еще функциональным, аппаратным и программным обеспечением должна сопровождаться эксплуатация ИВЛ-ов? Этим тоже озаботились, или как обычно?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:07

Нарисовались примерные темпы снижения резервов пида-рашки. Этот свинарник будет чахнуть примерно на $30 млрд. в неделю. И чем дальше, тем больше.
А что эти животные? А вот читайте:
В России резко вырос спрос на товары для взрослых, рост продаж секс-игрушек на Ozon составил 300%.
Усиленно дрочат.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:11

  zРадио написав: Без участия жидорептилоидов, иллюминатов и ромуланцев тут бы не обошлось :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Когда уже полную версию ждать???


Около 5% погибших в Великобритании от коронавируса это евреи, которые составляют 0,3% населения страны, сообщает The Jewish News Of London. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:19

Libo
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