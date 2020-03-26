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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 564565566567
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:38

  Libo написав:Около 5% погибших в Великобритании от коронавируса это евреи, которые составляют 0,3% населения страны, сообщает The Jewish News Of London. :idea:


Ты по своему антисемитскому обыкновению копаешь там, где ничего не зарыто :oops: :oops: :oops:

По украинским данным вообще получится, что 5% заболевших - это нардепы, мульти-миллионеры и прочие селебы, которых в популяции не то, что 0,3%, а 0,03% едва наберется...

Ответ же очевиден - первыми подобными инфекциями болеют наиболее социально-активные, космополитичные, летающие на большие расстояния и пр.

PS: возможно, что какая-то очень небольшая генетическая избирательность у вируса и имеется, но пока эта теория маргинальна и требует изучения
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 03:23

  zРадио написав:
Ты по своему антисемитскому обыкновению копаешь там, где ничего не зарыто


Я у вас, ваты задротной, по четным числам русофоб, а по нечетным антисемит. А по документам в военкомате интернационалист. Кстати, Кучма меня даже медалью интернационалиста наградил. :!:
Равнение на настоящих интернационалистов, шариковы и руссие пидсвынки!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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