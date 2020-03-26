Ты по своему антисемитскому обыкновению копаешь там, где ничего не зарыто
По украинским данным вообще получится, что 5% заболевших - это нардепы, мульти-миллионеры и прочие селебы, которых в популяции не то, что 0,3%, а 0,03% едва наберется...
Ответ же очевиден - первыми подобными инфекциями болеют наиболее социально-активные, космополитичные, летающие на большие расстояния и пр.
PS: возможно, что какая-то очень небольшая генетическая избирательность у вируса и имеется, но пока эта теория маргинальна и требует изучения