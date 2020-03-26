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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:38
Libo написав:
Около 5% погибших в Великобритании от коронавируса это евреи, которые составляют 0,3% населения страны, сообщает The Jewish News Of London.
Ты по своему антисемитскому обыкновению копаешь там, где ничего не зарыто
По украинским данным вообще получится, что 5% заболевших - это нардепы, мульти-миллионеры и прочие селебы, которых в популяции не то, что 0,3%, а 0,03% едва наберется...
Ответ же очевиден - первыми подобными инфекциями болеют наиболее социально-активные, космополитичные, летающие на большие расстояния и пр.
PS: возможно, что какая-то очень небольшая генетическая избирательность у вируса и имеется, но пока эта теория маргинальна и требует изучения
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 03:23
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Libo
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 04:20
По документам в военкомате ты можешь быть даже Героем Советского Союза.
А по сути - дешёвый провокатор.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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