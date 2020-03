Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 564565566567 Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:38 Libo написав: Около 5% погибших в Великобритании от коронавируса это евреи, которые составляют 0,3% населения страны, сообщает The Jewish News Of London. Около 5% погибших в Великобритании от коронавируса это евреи, которые составляют 0,3% населения страны, сообщает The Jewish News Of London.



Ты по своему антисемитскому обыкновению копаешь там, где ничего не зарыто



По украинским данным вообще получится, что 5% заболевших - это нардепы, мульти-миллионеры и прочие селебы, которых в популяции не то, что 0,3%, а 0,03% едва наберется...



Ответ же очевиден - первыми подобными инфекциями болеют наиболее социально-активные, космополитичные, летающие на большие расстояния и пр.



PS: возможно, что какая-то очень небольшая генетическая избирательность у вируса и имеется, но пока эта теория маргинальна и требует изучения Ты по своему антисемитскому обыкновению копаешь там, где ничего не зарытоПо украинским данным вообще получится, что 5% заболевших - это нардепы, мульти-миллионеры и прочие селебы, которых в популяции не то, что 0,3%, а 0,03% едва наберется...Ответ же очевиден - первыми подобными инфекциями болеют наиболее социально-активные, космополитичные, летающие на большие расстояния и пр.PS: возможно, что какая-то очень небольшая генетическая избирательность у вируса и имеется, но пока эта теория маргинальна и требует изучения zРадио

Повідомлень: 5294 З нами з: 02.05.18 Подякував: 964 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 03:23 zРадио написав:

Ты по своему антисемитскому обыкновению копаешь там, где ничего не зарыто Ты по своему антисемитскому обыкновению копаешь там, где ничего не зарыто



Я у вас, ваты задротной, по четным числам русофоб, а по нечетным антисемит. А по документам в военкомате интернационалист. Кстати, Кучма меня даже медалью интернационалиста наградил.

Равнение на настоящих интернационалистов, шариковы и руссие пидсвынки!

Я у вас, ваты задротной, по четным числам русофоб, а по нечетным антисемит. А по документам в военкомате интернационалист. Кстати, Кучма меня даже медалью интернационалиста наградил.Равнение на настоящих интернационалистов, шариковы и руссие пидсвынки! Libo 2

Повідомлень: 7981 З нами з: 14.11.11 Подякував: 339 раз. Подякували: 3930 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 04:20 Libo написав: zРадио написав:

Ты по своему антисемитскому обыкновению копаешь там, где ничего не зарыто Ты по своему антисемитскому обыкновению копаешь там, где ничего не зарыто



Я у вас, ваты задротной, по четным числам русофоб, а по нечетным антисемит. А по документам в военкомате интернационалист. Кстати, Кучма меня даже медалью интернационалиста наградил.

Равнение на настоящих интернационалистов, шариковы и руссие пидсвынки!

Я у вас, ваты задротной, по четным числам русофоб, а по нечетным антисемит. А по документам в военкомате интернационалист. Кстати, Кучма меня даже медалью интернационалиста наградил.Равнение на настоящих интернационалистов, шариковы и руссие пидсвынки!

По документам в военкомате ты можешь быть даже Героем Советского Союза.

А по сути - дешёвый провокатор. По документам в военкомате ты можешь быть даже Героем Советского Союза.А по сути - дешёвый провокатор. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15772 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4349 раз. Подякували: 4045 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 04:24 "Каждой твари ..." Libo написав: zРадио написав: Ты по своему антисемитскому обыкновению копаешь там, где ничего не зарыто Ты по своему антисемитскому обыкновению копаешь там, где ничего не зарыто

Я у вас, ваты задротной, по четным числам русофоб, а по нечетным антисемит. А по документам в военкомате интернационалист. Кстати, Кучма меня даже медалью интернационалиста наградил.

Равнение на настоящих интернационалистов, шариковы и руссие пидсвынки!

Я у вас, ваты задротной, по четным числам русофоб, а по нечетным антисемит. А по документам в военкомате интернационалист. Кстати, Кучма меня даже медалью интернационалиста наградил.Равнение на настоящих интернационалистов, шариковы и руссие пидсвынки!

По Сеньке - шапка, по Соломе - результат: рыжему клоуну Трампу, которого заботит только курс акций. Это он допустил, что в США два месяца не было работающих тестов, он усыплял всех разговорами, что "это как обычный грипп"



По Сеньке - шапка, по Соломе - результат: рыжему клоуну Трампу, которого заботит только курс акций. Это он допустил, что в США два месяца не было работающих тестов, он усыплял всех разговорами, что "это как обычный грипп" Ser Fil

Повідомлень: 1158 З нами з: 11.03.10 Подякував: 80 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 564565566567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 685 , 686 , 687

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6868 1532174

ЛОБ Чет 26 бер, 2020 19:30