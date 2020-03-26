zРадио написав: Ты по своему антисемитскому обыкновению копаешь там, где ничего не зарыто
Я у вас, ваты задротной, по четным числам русофоб, а по нечетным антисемит. А по документам в военкомате интернационалист. Кстати, Кучма меня даже медалью интернационалиста наградил. Равнение на настоящих интернационалистов, шариковы и руссие пидсвынки!
zРадио написав: Ты по своему антисемитскому обыкновению копаешь там, где ничего не зарыто
Я у вас, ваты задротной, по четным числам русофоб, а по нечетным антисемит. А по документам в военкомате интернационалист. Кстати, Кучма меня даже медалью интернационалиста наградил. Равнение на настоящих интернационалистов, шариковы и руссие пидсвынки!
По документам в военкомате ты можешь быть даже Героем Советского Союза. А по сути - дешёвый провокатор.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Ты по своему антисемитскому обыкновению копаешь там, где ничего не зарыто
Я у вас, ваты задротной, по четным числам русофоб, а по нечетным антисемит. А по документам в военкомате интернационалист. Кстати, Кучма меня даже медалью интернационалиста наградил. Равнение на настоящих интернационалистов, шариковы и руссие пидсвынки!
По Сеньке - шапка, по Соломе - результат: рыжему клоуну Трампу, которого заботит только курс акций. Это он допустил, что в США два месяца не было работающих тестов, он усыплял всех разговорами, что "это как обычный грипп"
Северокорейские власти тайно запросили международную помощь, чтобы побороть пандемию коронаивируса. Северная Корея наглухо закрыла свои границы еще в январе и не сообщала о зараженных.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в четверг, 26 марта.
"После того как в январе в Ухане появились сообщения о вспышке вируса, Северная Корея немедленно закрыла свои границы, и ее официальные лица не сообщили ни о каких подтвержденных случаях короновируса. Но чиновники в частных сообщениях в течение последних нескольких недель обращались за срочной помощью к своим международным партнерам", – говорится в сообщении.
Согласно официальным данным, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Однако эксперты с недоверием относятся к заявлениям властей этой страны, принимая во внимание географическую близость к Китаю, отсутствие достаточного количества тестов и специфику политического режима.
Эпидситуация на территории аннексированного Россией Крыма весьма и весьма далека от благополучной. В больницах полуострова с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов - с диагнозом "пневмония".
Об этом сообщил "министр здравоохранения Крыма" Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, как передает "Крым.Реалии". "У нас госпитализировано с признаками ОРВИ 1 447 человек, а именно с пневмонией - 1 039 человек. Для Крыма это колоссальное количество", - вынужден был признать Чемоданов.
Если бы правительства стран по всему миру не предпринимали никаких мер, коронавирус за год заразил бы 7 млрд человек, 40 миллионов из них погибли бы.
К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона Для того, чтобы сократить число жертв COVID-19 вдвое и похоронить только 20 миллионов жителей планеты, нужно, чтобы пожилые люди сократили число своих социальных контактов на 60%, а все остальные — на 40%, подсчитали исследователи.
"Но мы прогнозируем, что даже при таком сценарии системы здравоохранения во всех странах будут быстро перегружены", — говорится в их отчете.
"Этот эффект, вероятно, будет наиболее серьезным в условиях с низким уровнем дохода, где потенциал медицинского обслуживания является самым низким", — добавили ученые.
Авторы исследования пришли к выводу, что если распространение болезни удастся замедлить на ранней стадии (0,2 смерти на 100 тыс. населения), то будут спасены 38,7 млн человек. Если чуть позже (1,6 смерти на 100 тыс. населения), то 30,7 млн человек сохранят свои жизни. И так далее.
Ранее именно исследования группы Фергюсона убедили правительства Великобритании и других европейских стран ужесточить карантинные меры.
"Этих стратегий нужно будет придерживаться до тех пор, пока не появятся вакцины или эффективные методы лечения, позволяющие избежать риска последующих эпидемий"