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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 565566567568>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мэр г.Бергамо(эпицентр, не провинция, только город, население 120тыс) предполагает более высокие цифры умерших от коронавируса:

446 человек умерло с 1 по 24 марта, это на 348 смертей больше среднего значения за этот промежуток времени (98 смертей).Только 136 из 446 официально отмечены как смерти связанные с коронавирусом

Также: г.Бергамо получило обратно 113 урн с прахом умерших отправленных на протяжении предыдущей недели в крематории соседних городов.

В Нью-Йорке уже в среду был побит рекорд обращений на медицинскую линию 911 установленный 11 сентября 2001 года
Востаннє редагувалось Corpocrator в П'ят 27 бер, 2020 07:35, всього редагувалось 3 разів.
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:22

Эпидситуация на территории аннексированного Россией Крыма весьма и весьма далека от благополучной. В больницах полуострова с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов - с диагнозом "пневмония".

Об этом сообщил "министр здравоохранения Крыма" Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, как передает "Крым.Реалии".
"У нас госпитализировано с признаками ОРВИ 1 447 человек, а именно с пневмонией - 1 039 человек. Для Крыма это колоссальное количество", - вынужден был признать Чемоданов.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:47

Если бы правительства стран по всему миру не предпринимали никаких мер, коронавирус за год заразил бы 7 млрд человек, 40 миллионов из них погибли бы.

К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона
Для того, чтобы сократить число жертв COVID-19 вдвое и похоронить только 20 миллионов жителей планеты, нужно, чтобы пожилые люди сократили число своих социальных контактов на 60%, а все остальные — на 40%, подсчитали исследователи.

"Но мы прогнозируем, что даже при таком сценарии системы здравоохранения во всех странах будут быстро перегружены", — говорится в их отчете.

"Этот эффект, вероятно, будет наиболее серьезным в условиях с низким уровнем дохода, где потенциал медицинского обслуживания является самым низким", — добавили ученые.

Авторы исследования пришли к выводу, что если распространение болезни удастся замедлить на ранней стадии (0,2 смерти на 100 тыс. населения), то будут спасены 38,7 млн человек. Если чуть позже (1,6 смерти на 100 тыс. населения), то 30,7 млн человек сохранят свои жизни. И так далее.

Ранее именно исследования группы Фергюсона убедили правительства Великобритании и других европейских стран ужесточить карантинные меры.

"Этих стратегий нужно будет придерживаться до тех пор, пока не появятся вакцины или эффективные методы лечения, позволяющие избежать риска последующих эпидемий"

https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN21D3AB
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:32

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:41

  antey1969 написав:И еще, нужно иметь ввиду, что на рентгене очень плохо видно начальную стадию коронавирусной пневмонии. Зато ее хорошо видно на КТ.

Да и простую пневмонию при нефаховом рентген-лаборанте только в уже разошедшемся процессе даже хороший ренгенолог увидит.

Специально после Вашего сообщения поговорил со старым специалистом. Говорит, что ренгенолог заставлял его переделывать снимки. Потому что можно пере- и можно недо- (виден весь позвоночник на снимке или наоборот не виден).
Критерий качественного снимка --- видны три-четыре позвонка.
Кто сейчас требует от лаборантов такого?))
Как сделал, так и рентгенолог и определил.

Говорит, что с вирусной тем более необходим только качественный снимок для раннего диагностирования.
И как Вы заметили, всё равно гораздо сложнее заметить, чем при обычной бактериальной.


Такая же петрушка и по рентгену кости. При необходимости рассмотрения внутренней структуры кости тоже требуется рукастый лаборант, а не абы сделал снимок.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:43

Хроники транспортного коллапса. Киев

Заканчивается первая рабочая неделя, когда работников стратегических предприятий возит по пропускам спецтранспорт. Но уже понятно, что либо нужно в разы увеличивать подвижной состав, либо закрывать эту богадельню.
На конечных остановках спецмаршрутов в час пик образуются очереди на полтора-два часа ожидания. Народ стоит плотно друг к другу, длительное время, медики стоят вперемешку с работниками иных предприятий - это рано или поздно станет причиной массовых заражений в городе. Причем цепочка заражений будет не среди офисного планктона, а именно среди работников стратегических предприятий и служб города.
Тут же, на конечных остановках спецтранспорта, бродят таксеры-бомбилы с традиционным "куда едем?" а в отдалении маячат бусики с надписью "развозка", которые, не особо скрываясь, забивают под завязку барыги по сходной цене. Полиции на остановках нет, на все пох.
Власти своими непродуманными действиями(или хорошо продуманным жлобством), по сути, создали условия для ускоренного распространения коронавируса, с чем их и поздравляю.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 27 бер, 2020 09:48, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:44

мандрівки на карантині

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fler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:49

ВОТ ТАКОЙ ПОВОРОТ
Китай с 28 марта закроет границу для иностранцев

Министерство иностранных дел Китая объявило о закрытии границы для иностранцев, поскольку большинство новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружили у прибывших из-за границы.
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в П'ят 27 бер, 2020 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:50

  19yuriy91 написав:
"Этих стратегий нужно будет придерживаться до тех пор, пока не появятся вакцины или эффективные методы лечения, позволяющие избежать риска последующих эпидемий"

https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN21D3AB


От це якраз і напружує - "доколє" ? Вакцину обіцяють ще дуже не скоро . Методи лікування - напевно ще більш незрозуміла перспектива ...
І що - карантини через кожних пару місяців на кожних пару місяців - чи один на рік ?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:51

  19yuriy91 написав:ВОТ ТАК
Китай с 28 марта закроет границу для иностранцев

Министерство иностранных дел Китая объявило о закрытии границы для иностранцев, поскольку большинство новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружили у прибывших из-за границы.

По сути, Китай сейчас делает именно то, чего слезно просил не делать остальные государства во времена уханьской вспышки
antey1969
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