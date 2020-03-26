19yuriy91 написав:

вино и коньяк — это противовирусные “препараты”, которые должны быть в каждой “аптечке”

Врачи назвали ТОП-5 продуктов, которые повышают иммунитет и улучшают защиту организма от инфекцииЛюди с ослабленной иммунной системой — наиболее уязвимыми перед коронавирусом. В столь непростой период ее важно укреплять. Американские врачи составили список продуктов, которые повышают иммунную систему и улучшают защиту организма от инфекции, передает УНН со ссылкой на Times Now.Имбирь — из-за большого содержания аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, А, цинка, кальция, йода, природных антибиотиков и антимикотиков имбирь оказывает укрепляющее действие на организм и повышает сопротивляемость различным заболеваниям.Активное вещество продукта — гингерол — уменьшает воспаление, хронические боли, боль в горле.Также, имбирь обладает уникальным свойством очищать организм от почти всех видов токсинов: пищевых, радиационных и химических.В народной медицине имбирь используется на протяжении тысячи лет, так как этот продукт способен очищать легкие.Еще, имбирь, наряду с куркумой, яблоками и чесноком входят в перечень продуктов, которые способны очищать легкие. Ведь именно легкие являются одним из самых активных мест в организме, где скапливаются вредные вещества. А коронавирус COVID-19, как известно, является болезнью, которая уничтожает легкие человека.Куркума — ее основной компонент “куркумин” считается мощным иммунным усилителем, который действует как противовоспалительное средство.Ягоды — насыщены витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему и помогают организму эффективнее противостоять различным инфекциям.Продукты с витамином С — цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны), клюква, киви, черная смородина, земляника, шиповник, рябина, клюква, брусника, облепиха, яблоки, хурма, квашеная капуста, брюссельская и цветная капуста, болгарский перец, помидоры, проростки пшеницы, овощи листовые зеленые (петрушка, укроп).Разноцветные овощи — их пигменты (хлорофилл, астаксантин, бета-каротин) обладают антиоксидантными свойствами и эффективно работают на укрепление организма. Сладкий перец (красный, зеленый, желтый), красная капуста, брокколи являются мощными усилителями иммунной системы.Все вышеперечисленные продукты повышают устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе инфекциям, переохлаждению, стрессовым факторам.Они увеличивают выработку антител и интерферона, защищающих организм от вирусов.Напомним, как сообщал УНН, доктор Евгений Комаровский заявил, чтоСРОЧНО!!!!