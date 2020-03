Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:51

freeze написав: 19yuriy91 написав: ещё ж много теорий, что вирус со временем сам мутирует и слабеет.



Грипп уже сколько сотен лет, и не слабеет, но мутирует. Мне кажется эта теория об ослабевании коронавируса так себе, мало логична.

Мутації є (десять мутацій між оригіналом в Ухані та поточним "штатовським" - це повільно досить). Мутації можуть і посилити патогенність. Стабільний геном - легше вакцину зробити.

Мутації є (десять мутацій між оригіналом в Ухані та поточним "штатовським" - це повільно досить). Мутації можуть і посилити патогенність. Стабільний геном - легше вакцину зробити.

Є сподівання, що SARS-2 повторить шлях SARS а небуття. Але це лише один з варіантів.

