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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 568569570571>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну - про штучне джерело - це ж не просто так з"явилося ... Цілий інститут в Ухані займається вірусами . Біологічні рештки знищують , чи ні - ми не знаємо . Що генетикою Китай займається дуже активно - знаємо . Підправити щось в природньому вірусі - можна . Чи це так , і чи це можливо ? Навряд чи дізнаємося ...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:50

  Starikan написав:
  Trast написав:В Україні, щоб приблизно уявляти кількість захворівших на коронавірус, треба знати кількість захворівших на двохсторонню пневмонію, а це тисячі людей, яким до речі не роблять тести.

Если у вас есть статистика, поделИтесь плз.

Хто ж ту статистику знає, але хоча б приблизно щоб розуміти порядок цифр, дізнайтесь скільки в 22 лікарні Харкова зараз хворих на двохсторонню пневмонію.

Забігаючи наперед, 5 відділень забиті саме такими хворими.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:51

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:ещё ж много теорий, что вирус со временем сам мутирует и слабеет.


Грипп уже сколько сотен лет, и не слабеет, но мутирует. Мне кажется эта теория об ослабевании коронавируса так себе, мало логична.

Мутації є (десять мутацій між оригіналом в Ухані та поточним "штатовським" - це повільно досить). Мутації можуть і посилити патогенність. Стабільний геном - легше вакцину зробити.
Є сподівання, що SARS-2 повторить шлях SARS а небуття. Але це лише один з варіантів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:52

  antey1969 написав:Заканчивается первая рабочая неделя, когда работников стратегических предприятий возит по пропускам спецтранспорт. Но уже понятно, что либо нужно в разы увеличивать подвижной состав, либо закрывать эту богадельню.
На конечных остановках спецмаршрутов в час пик образуются очереди на полтора-два часа ожидания. Народ стоит плотно друг к другу, длительное время, медики стоят вперемешку с работниками иных предприятий - это рано или поздно станет причиной массовых заражений в городе. Причем цепочка заражений будет не среди офисного планктона, а именно среди работников стратегических предприятий и служб города.
Тут же, на конечных остановках спецтранспорта, бродят таксеры-бомбилы с традиционным "куда едем?" а в отдалении маячат бусики с надписью "развозка", которые, не особо скрываясь, забивают под завязку барыги по сходной цене. Полиции на остановках нет, на все пох.
Власти своими непродуманными действиями(или хорошо продуманным жлобством), по сути, создали условия для ускоренного распространения коронавируса, с чем их и поздравляю.

влада створила умови для прискоронего розвалу життєво важливих підприємств.
вата аплодірує стоя
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:54

  antey1969 написав:
  19yuriy91 написав:ВОТ ТАК
Китай с 28 марта закроет границу для иностранцев

Министерство иностранных дел Китая объявило о закрытии границы для иностранцев, поскольку большинство новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружили у прибывших из-за границы.

По сути, Китай сейчас делает именно то, чего слезно просил не делать остальные государства во времена уханьской вспышки

Китай має заплатити компенсацію за завдання шкоди світовій економіці
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:57

  19yuriy91 написав:Врачи назвали ТОП-5 продуктов, которые повышают иммунитет и улучшают защиту организма от инфекции

Люди с ослабленной иммунной системой — наиболее уязвимыми перед коронавирусом. В столь непростой период ее важно укреплять. Американские врачи составили список продуктов, которые повышают иммунную систему и улучшают защиту организма от инфекции, передает УНН со ссылкой на Times Now.

Имбирь — из-за большого содержания аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, А, цинка, кальция, йода, природных антибиотиков и антимикотиков имбирь оказывает укрепляющее действие на организм и повышает сопротивляемость различным заболеваниям.
Активное вещество продукта — гингерол — уменьшает воспаление, хронические боли, боль в горле.

Также, имбирь обладает уникальным свойством очищать организм от почти всех видов токсинов: пищевых, радиационных и химических.

В народной медицине имбирь используется на протяжении тысячи лет, так как этот продукт способен очищать легкие.

Еще, имбирь, наряду с куркумой, яблоками и чесноком входят в перечень продуктов, которые способны очищать легкие. Ведь именно легкие являются одним из самых активных мест в организме, где скапливаются вредные вещества. А коронавирус COVID-19, как известно, является болезнью, которая уничтожает легкие человека.

Куркума — ее основной компонент “куркумин” считается мощным иммунным усилителем, который действует как противовоспалительное средство.

Ягоды — насыщены витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему и помогают организму эффективнее противостоять различным инфекциям.

Продукты с витамином С — цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны), клюква, киви, черная смородина, земляника, шиповник, рябина, клюква, брусника, облепиха, яблоки, хурма, квашеная капуста, брюссельская и цветная капуста, болгарский перец, помидоры, проростки пшеницы, овощи листовые зеленые (петрушка, укроп).

Разноцветные овощи — их пигменты (хлорофилл, астаксантин, бета-каротин) обладают антиоксидантными свойствами и эффективно работают на укрепление организма. Сладкий перец (красный, зеленый, желтый), красная капуста, брокколи являются мощными усилителями иммунной системы.

Все вышеперечисленные продукты повышают устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе инфекциям, переохлаждению, стрессовым факторам.

Они увеличивают выработку антител и интерферона, защищающих организм от вирусов.

Напомним, как сообщал УНН, доктор Евгений Комаровский заявил, что вино и коньяк — это противовирусные “препараты”, которые должны быть в каждой “аптечке”. :D

https://www.unn.com.ua/ru/news/1860203- ... nnya-legen

ВСЕМ ИДТИ ЛЕЧИТСЯ ! СРОЧНО!!!!

А ще сало, горілка, цибуля/часник, срібний посуд.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:58

  flyman написав:
  antey1969 написав:Заканчивается первая рабочая неделя, когда работников стратегических предприятий возит по пропускам спецтранспорт. Но уже понятно, что либо нужно в разы увеличивать подвижной состав, либо закрывать эту богадельню.
На конечных остановках спецмаршрутов в час пик образуются очереди на полтора-два часа ожидания. Народ стоит плотно друг к другу, длительное время, медики стоят вперемешку с работниками иных предприятий - это рано или поздно станет причиной массовых заражений в городе. Причем цепочка заражений будет не среди офисного планктона, а именно среди работников стратегических предприятий и служб города.
Тут же, на конечных остановках спецтранспорта, бродят таксеры-бомбилы с традиционным "куда едем?" а в отдалении маячат бусики с надписью "развозка", которые, не особо скрываясь, забивают под завязку барыги по сходной цене. Полиции на остановках нет, на все пох.
Власти своими непродуманными действиями(или хорошо продуманным жлобством), по сути, создали условия для ускоренного распространения коронавируса, с чем их и поздравляю.

влада створила умови для прискоронего розвалу життєво важливих підприємств.
вата аплодірує стоя

Чого було чекати від кіношних клоунів?
Безплатних пиріжків??? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:59

Сейчас и на будущее надо сделать самый главный шаг: в ближайшие хотя бы 5 лет никого не впускать и не выпускать из Украины! Тогда все будет нормально. Никаких путешествий, никаких иностранцев! Закрыть страну на вход и выход. Жестко, зато надежно.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

По состоянию на утро пятницы, 27 марта, в России зарегистрировано 1 036 пациентов с коронавирусом, при этом за последние сутки подтвердились 196 новых случаев Covid-19 в 16-и регионах.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Уточняется, что больше всего новых случаев - 157 - выявили в Москве, еще 8 в Подмосковье. Также сообщается о 12 новых пациентах в аннексированном Крыму.

Кроме того, один пациент с положительным тестом на коронавирус в России за сутки скончался. А число инфицированных коронавирусом в Киргизии возросло до 58, за сутки выявлено 14 зараженных.
kwon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:01

  Puente написав:Ну - про штучне джерело - це ж не просто так з"явилося ... Підправити щось в природньому вірусі - можна . Чи це так , і чи це можливо ? Навряд чи дізнаємося ...


Розмови про плоску Землю і про те, що Сонце обертається навколо Землі - теж мають під собою підгрунтя.
Як і віра в злих і добрих духів.
І у всепрощаючого господа з сивою бородою.
Попи на цьому донині заробляють гігантські кошти. :mrgreen:

Недарма давньогрецькі філософи написали, що
"Як би коні могли мислити, то їхні боги були би схожі на коней".
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