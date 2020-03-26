Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:04

fin написав: Сейчас и на будущее надо сделать самый главный шаг: в ближайшие хотя бы 5 лет никого не впускать и не выпускать из Украины! Тогда все будет нормально. Никаких путешествий, никаких иностранцев! Закрыть страну на вход и выход. Жестко, зато надежно. Сейчас и на будущее надо сделать самый главный шаг: в ближайшие хотя бы 5 лет никого не впускать и не выпускать из Украины! Тогда все будет нормально. Никаких путешествий, никаких иностранцев! Закрыть страну на вход и выход. Жестко, зато надежно.

Ничего уже не поможет.Вирус уже здесь, и уже широко распространился.То что так мало случаев выявлено говорит лишь о малом количестве тестов.(1500 на всю 35 млн. страну)Карантин призван лишь для того чтобы более равномерно распределить нагрузку на мед учреждения, без критических пиков.А то что переболеют этим вирусом почти все, несмотря на всякие маски и перчатки - уже должно быть абсолютно очевидно.