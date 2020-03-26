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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 568569570571
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:04

  fin написав:Сейчас и на будущее надо сделать самый главный шаг: в ближайшие хотя бы 5 лет никого не впускать и не выпускать из Украины! Тогда все будет нормально. Никаких путешествий, никаких иностранцев! Закрыть страну на вход и выход. Жестко, зато надежно.


Ничего уже не поможет.
Вирус уже здесь, и уже широко распространился.
То что так мало случаев выявлено говорит лишь о малом количестве тестов.(1500 на всю 35 млн. страну)
Карантин призван лишь для того чтобы более равномерно распределить нагрузку на мед учреждения, без критических пиков.
А то что переболеют этим вирусом почти все, несмотря на всякие маски и перчатки - уже должно быть абсолютно очевидно.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

До речі - подивився на статистику по Німеччині - вони явно нагло брешуть ... Є стовпчик - критичні випадки - так у них їх ну неадекватно мало . Не буває так . У всіх є - а у них немає . Ага ... 23 штуки - у Німеччини та Австралії - при кількості хворих в 15 разів більших ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:16

Попытаемся протянуть до тепла. 20 градусов - это конечно ни о чем, но живучесть вируса будет меньше, при 30 будет уже полегче, но к тому времени экономика улетит в пропасть
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  19yuriy91 написав:так я ж не пишу о неопровержимости этого факта, а том, что использовать в теории
Тогда перепишите свою мысль, т.к. само слово "факт" означает достоверно подтверждённое событие.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:20

  Puente написав:До речі - подивився на статистику по Німеччині - вони явно нагло брешуть ... Є стовпчик - критичні випадки - так у них їх ну неадекватно мало . Не буває так . У всіх є - а у них немає . Ага ... 23 штуки - у Німеччини та Австралії - при кількості хворих в 15 разів більших ...

Нет, у них пока действительно мало ИВЛьников, да и аппаратов почти в 10 раз больше, чем у нас на 100 тыс населения
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:22

Ну, дай Бог, дай Бог...

Люди с подозрением на заболевание коронавирусом выявлены в числе сотрудников администрации президента России Владимира Путина и так же в его Управлении делами (УДП). Об этом сообщает РБК со ссылкой на два близких к Кремлю источника.

По данным собеседников, в администрации Путина после первичного тестирования выявлены чиновники с подозрением на коронавирус.

Речь идет как минимум об одном случае. По словам второго источника, коронавирус выявили у двоих человек.

Также источники утверждают, что еще один случай выявлен в управлении делами президента РФ.
kwon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:26

  Shram написав:
  fin написав:Сейчас и на будущее надо сделать самый главный шаг: в ближайшие хотя бы 5 лет никого не впускать и не выпускать из Украины! Тогда все будет нормально. Никаких путешествий, никаких иностранцев! Закрыть страну на вход и выход. Жестко, зато надежно.


Ничего уже не поможет.
Вирус уже здесь, и уже широко распространился.
То что так мало случаев выявлено говорит лишь о малом количестве тестов.(1500 на всю 35 млн. страну)
Карантин призван лишь для того чтобы более равномерно распределить нагрузку на мед учреждения, без критических пиков.
А то что переболеют этим вирусом почти все, несмотря на всякие маски и перчатки - уже должно быть абсолютно очевидно.

Ну переболеем и что тут такого прям армагедецного?
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:29

  Shram написав:
  fin написав:Сейчас и на будущее надо сделать самый главный шаг: в ближайшие хотя бы 5 лет никого не впускать и не выпускать из Украины! Тогда все будет нормально. Никаких путешествий, никаких иностранцев! Закрыть страну на вход и выход. Жестко, зато надежно.


Ничего уже не поможет.
Вирус уже здесь, и уже широко распространился.
То что так мало случаев выявлено говорит лишь о малом количестве тестов.(1500 на всю 35 млн. страну)
Карантин призван лишь для того чтобы более равномерно распределить нагрузку на мед учреждения, без критических пиков.
А то что переболеют этим вирусом почти все, несмотря на всякие маски и перчатки - уже должно быть абсолютно очевидно.
Так может этот орви под названием коронавирус уже не первый год у нас?
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:29

  vetka написав:
  Shram написав:
  fin написав:Сейчас и на будущее надо сделать самый главный шаг: в ближайшие хотя бы 5 лет никого не впускать и не выпускать из Украины! Тогда все будет нормально. Никаких путешествий, никаких иностранцев! Закрыть страну на вход и выход. Жестко, зато надежно.


Ничего уже не поможет.
Вирус уже здесь, и уже широко распространился.
То что так мало случаев выявлено говорит лишь о малом количестве тестов.(1500 на всю 35 млн. страну)
Карантин призван лишь для того чтобы более равномерно распределить нагрузку на мед учреждения, без критических пиков.
А то что переболеют этим вирусом почти все, несмотря на всякие маски и перчатки - уже должно быть абсолютно очевидно.

Ну переболеем и что тут такого прям армагедецного?


От Ви ж вперта - та нічого . Помре тисяч 500 чи 800 додатково - і все ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Ну переболеем и что тут такого прям армагедецного?

при свободной больнице, наличию лекарств в аптеках, рентгенов, в принципе для большинства ничего страшного... но в условиях когда даже жаропонижающие не купить, переболеть смогут не только лишь все..
st512
 
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