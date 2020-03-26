Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:35

Puente написав: До речі - подивився на статистику по Німеччині - вони явно нагло брешуть ... Є стовпчик - критичні випадки - так у них їх ну неадекватно мало . Не буває так . У всіх є - а у них немає . Ага ... 23 штуки - у Німеччини та Австралії - при кількості хворих в 15 разів більших ... До речі - подивився на статистику по Німеччині - вони явно нагло брешуть ... Є стовпчик - критичні випадки - так у них їх ну неадекватно мало . Не буває так . У всіх є - а у них немає . Ага ... 23 штуки - у Німеччини та Австралії - при кількості хворих в 15 разів більших ...

Не врут ни в Германии, ни в Австралии.В Германии вытягивает средний медперсонал состоящий из выходцев стран восточной европы и Балкан.Оказавшийся в реанимации украинский консул в Мюнхене 49 лет выжил и сказал, что пожилых процентов 15, остальные самых разных возрастов - от 20 до 45.В Австралии только недавно школы закрыли и все равно школьников собирают, детсады работают.В отличие от Германии в магазинах пока все есть, но масок и респираторов уже нет как и в Германии.