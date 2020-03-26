ЛАД написав:Кто может рассказать, каким образом были ликвидированы ТОРС (SARS) в 2003 и MERS в 2012? Пути распространения похожие с нынешним - через прямой контакт, воздушно-капельным путем или аэрозольным, лечение поддерживающее, у всех этих вирусов следствие воспаление лёгких. Смертность у SARS была гораздо выше. Только своевременный карантин? Так, вроде, в 2002 Китай долго скрывал SARS, карантин был уже больше во время вспышки во Вьетнаме.
Ну - напевно Вікі читали - судячи з усього - само пропало практично . Ні лікування , ні навіть профілактики немає . Вакцин немає . Крім карантину нічого реально не пропонується ...
ЛАД написав:Кто может рассказать, каким образом были ликвидированы ТОРС (SARS) в 2003 и MERS в 2012? Пути распространения похожие с нынешним - через прямой контакт, воздушно-капельным путем или аэрозольным, лечение поддерживающее, у всех этих вирусов следствие воспаление лёгких. Смертность у SARS была гораздо выше. Только своевременный карантин? Так, вроде, в 2002 Китай долго скрывал SARS, карантин был уже больше во время вспышки во Вьетнаме.
У первых двух вспышек коронавируса была гораздо меньшая заразность, поэтому даже слабый карантин свел вспышки на нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Кто может рассказать, каким образом были ликвидированы ТОРС (SARS) в 2003 и MERS в 2012? Пути распространения похожие с нынешним - через прямой контакт, воздушно-капельным путем или аэрозольным, лечение поддерживающее, у всех этих вирусов следствие воспаление лёгких. Смертность у SARS была гораздо выше. Только своевременный карантин? Так, вроде, в 2002 Китай долго скрывал SARS, карантин был уже больше во время вспышки во Вьетнаме.
Ну - напевно Вікі читали - судячи з усього - само пропало практично . Ні лікування , ні навіть профілактики немає . Вакцин немає . Крім карантину нічого реально не пропонується ...
он резко ослаб по мере сезонного потепления. И по, сути, "само прошло"
Puente написав:До речі - подивився на статистику по Німеччині - вони явно нагло брешуть ... Є стовпчик - критичні випадки - так у них їх ну неадекватно мало . Не буває так . У всіх є - а у них немає . Ага ... 23 штуки - у Німеччини та Австралії - при кількості хворих в 15 разів більших ...
Не врут ни в Германии, ни в Австралии. В Германии вытягивает средний медперсонал состоящий из выходцев стран восточной европы и Балкан. Оказавшийся в реанимации украинский консул в Мюнхене 49 лет выжил и сказал, что пожилых процентов 15, остальные самых разных возрастов - от 20 до 45. В Австралии только недавно школы закрыли и все равно школьников собирают, детсады работают. В отличие от Германии в магазинах пока все есть, но масок и респираторов уже нет как и в Германии.
Puente написав:До речі - подивився на статистику по Німеччині - вони явно нагло брешуть ... Є стовпчик - критичні випадки - так у них їх ну неадекватно мало . Не буває так . У всіх є - а у них немає . Ага ... 23 штуки - у Німеччини та Австралії - при кількості хворих в 15 разів більших ...
Не врут ни в Германии, ни в Австралии. В Германии вытягивает средний медперсонал состоящий из выходцев стран восточной европы и Балкан. Оказавшийся в реанимации украинский консул в Мюнхене 49 лет выжил и сказал, что пожилых процентов 15, остальные самых разных возрастов - от 20 до 45. В Австралии только недавно школы закрыли и все равно школьников собирают, детсады работают. В отличие от Германии в магазинах пока все есть, но масок и респираторов уже нет как и в Германии.
Как вытягивает, у них парацетамол лучше? Или пиво защищает от тяжёлой формы протекания болезни. Они очень не типичный пример, вокруг ж***, а к них всё ок.
"Среди заболевших коронавирусной инфекцией больше всего болеют украинцы в возрасте от 30 до 49 лет - почти 38% от всех с симптомами COVID-19.
Заболевших от 18 до 29 лет - 17%, от 50 до 65 лет - 30%, 65 лет и старше - 6% заболевших.
Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа все-таки прислушивается к советам Минздрава, соблюдает карантин и ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над всем миром и в том числе Украиной", - подчеркнул он." https://news.liga.net/society/news/kto- ... sirovannyh