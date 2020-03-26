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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 570571572573
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:12

  vetka написав:У меня за последние 3 года умерло 5 родственников, 3-е от онкологии. Верите, готова ко всему.


А у когось це (5 родичів) може відбутись за місяць чи за пару тижнів. Можуть залишитись малі діти зовсім одні. Що тоді робити?

Якщо ви зараз одна і у вас нікого вже не залишилось, тоді вам взагалі можна на все забити... а так... я думаю, що ви до всього не готові...

А якщо одна мати чи батько і в них пару дітей і тільки батьки за 60, і всі дорослі помирають, які шанси, що і діти разом з ними помруть від голоду, а не від хвороби???
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:20

  ЛАД написав:Кто может рассказать, каким образом были ликвидированы ТОРС (SARS) в 2003 и MERS в 2012?
Пути распространения похожие с нынешним - через прямой контакт, воздушно-капельным путем или аэрозольным, лечение поддерживающее, у всех этих вирусов следствие воспаление лёгких. Смертность у SARS была гораздо выше.
Только своевременный карантин? Так, вроде, в 2002 Китай долго скрывал SARS, карантин был уже больше во время вспышки во Вьетнаме.


Ну - напевно Вікі читали - судячи з усього - само пропало практично . Ні лікування , ні навіть профілактики немає . Вакцин немає . Крім карантину нічого реально не пропонується ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Кто может рассказать, каким образом были ликвидированы ТОРС (SARS) в 2003 и MERS в 2012?
Пути распространения похожие с нынешним - через прямой контакт, воздушно-капельным путем или аэрозольным, лечение поддерживающее, у всех этих вирусов следствие воспаление лёгких. Смертность у SARS была гораздо выше.
Только своевременный карантин? Так, вроде, в 2002 Китай долго скрывал SARS, карантин был уже больше во время вспышки во Вьетнаме.


У первых двух вспышек коронавируса была гораздо меньшая заразность, поэтому даже слабый карантин свел вспышки на нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:27

  Puente написав:
  ЛАД написав:Кто может рассказать, каким образом были ликвидированы ТОРС (SARS) в 2003 и MERS в 2012?
Пути распространения похожие с нынешним - через прямой контакт, воздушно-капельным путем или аэрозольным, лечение поддерживающее, у всех этих вирусов следствие воспаление лёгких. Смертность у SARS была гораздо выше.
Только своевременный карантин? Так, вроде, в 2002 Китай долго скрывал SARS, карантин был уже больше во время вспышки во Вьетнаме.


Ну - напевно Вікі читали - судячи з усього - само пропало практично . Ні лікування , ні навіть профілактики немає . Вакцин немає . Крім карантину нічого реально не пропонується ...

он резко ослаб по мере сезонного потепления. И по, сути, "само прошло"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:35

  Puente написав:До речі - подивився на статистику по Німеччині - вони явно нагло брешуть ... Є стовпчик - критичні випадки - так у них їх ну неадекватно мало . Не буває так . У всіх є - а у них немає . Ага ... 23 штуки - у Німеччини та Австралії - при кількості хворих в 15 разів більших ...


Не врут ни в Германии, ни в Австралии.
В Германии вытягивает средний медперсонал состоящий из выходцев стран восточной европы и Балкан.
Оказавшийся в реанимации украинский консул в Мюнхене 49 лет выжил и сказал, что пожилых процентов 15, остальные самых разных возрастов - от 20 до 45.
В Австралии только недавно школы закрыли и все равно школьников собирают, детсады работают.
В отличие от Германии в магазинах пока все есть, но масок и респираторов уже нет как и в Германии.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:50

  change_pm написав:
  vetka написав:У меня за последние 3 года умерло 5 родственников, 3-е от онкологии. Верите, готова ко всему.


А у когось це (5 родичів) може відбутись за місяць чи за пару тижнів. Можуть залишитись малі діти зовсім одні. Що тоді робити?

Якщо ви зараз одна і у вас нікого вже не залишилось, тоді вам взагалі можна на все забити... а так... я думаю, що ви до всього не готові...

А якщо одна мати чи батько і в них пару дітей і тільки батьки за 60, і всі дорослі помирають, які шанси, що і діти разом з ними помруть від голоду, а не від хвороби???

Ну если карантин затянется надолго, то у миллионов будет "возможность" умереть от голода, ну или идти воровать, при этом вплоть до убийства. Что лучше?
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:53

  shapo написав:
  Puente написав:До речі - подивився на статистику по Німеччині - вони явно нагло брешуть ... Є стовпчик - критичні випадки - так у них їх ну неадекватно мало . Не буває так . У всіх є - а у них немає . Ага ... 23 штуки - у Німеччини та Австралії - при кількості хворих в 15 разів більших ...


Не врут ни в Германии, ни в Австралии.
В Германии вытягивает средний медперсонал состоящий из выходцев стран восточной европы и Балкан.
Оказавшийся в реанимации украинский консул в Мюнхене 49 лет выжил и сказал, что пожилых процентов 15, остальные самых разных возрастов - от 20 до 45.
В Австралии только недавно школы закрыли и все равно школьников собирают, детсады работают.
В отличие от Германии в магазинах пока все есть, но масок и респираторов уже нет как и в Германии.

Как вытягивает, у них парацетамол лучше? Или пиво защищает от тяжёлой формы протекания болезни. Они очень не типичный пример, вокруг ж***, а к них всё ок.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:58

  juristkostya написав:
  19yuriy91 написав:так я ж не пишу о неопровержимости этого факта, а том, что использовать в теории
Тогда перепишите свою мысль, т.к. само слово "факт" означает достоверно подтверждённое событие.

это словоблудие

тут форум, а не составление иска к китайцам и пр.
Достоверный факт – это суждение о событии, которое оказалось истинным в результате его верификации. Недостоверный факт – это суждение о событии, которое верифицировать невозможно
- так сойдёт?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Среди заболевших коронавирусной инфекцией больше всего болеют украинцы в возрасте от 30 до 49 лет - почти 38% от всех с симптомами COVID-19.

Заболевших от 18 до 29 лет - 17%, от 50 до 65 лет - 30%, 65 лет и старше - 6% заболевших.

Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа все-таки прислушивается к советам Минздрава, соблюдает карантин и ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над всем миром и в том числе Украиной", - подчеркнул он."
https://news.liga.net/society/news/kto- ... sirovannyh
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  #<1 ... 570571572573
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