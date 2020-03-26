shapo написав:Не врут ни в Германии, ни в Австралии. В Германии вытягивает средний медперсонал состоящий из выходцев стран восточной европы и Балкан. Оказавшийся в реанимации украинский консул в Мюнхене 49 лет выжил и сказал, что пожилых процентов 15, остальные самых разных возрастов - от 20 до 45. В Австралии только недавно школы закрыли и все равно школьников собирают, детсады работают. В отличие от Германии в магазинах пока все есть, но масок и респираторов уже нет как и в Германии.
Как вытягивает, у них парацетамол лучше? Или пиво защищает от тяжёлой формы протекания болезни. Они очень не типичный пример, вокруг ж***, а к них всё ок.
Про Германию не знаю т.к. инфа не от медика, а от консульского работника который отправляет последний самолет с собранными украинцами из Германии. А вот в Австралии это 2 причины : 1) Они одними из первых в мире вместе с Новой Зеландией стали отправлять всех пребывающих в страну на остров Воскресения на двухнедельный карантин в 2000 км от материка 2) Они в отличие от европы и США не говоря о Украине гораздо проще могут регулировать поток въезжающих в страну т.к. вокруг океан. А вообще в Мельбурне в больнице в приемном покое работает мой сын, так что инфу оттуда будут знать первый. У него сегодня ночное дежурство и только первый раз врачи будут надевать защитные костюмы ( на прошлой недели такого еще не было)
freeze написав:Бацька Лукашенко похоже забил на всякие ВОЗ и тд. По Беларуси третий день подряд светятся 86 заболевших.
смотрел сюжет про сябров. у них аппаратов ивл достаточно много на 100тыщ, плюс у них, в связи с развитой трансплантологией, аппараты иск. дыхания много, эти переделывают. контакты 1 уровня строго забирают в больницы, проверяют контакты 2 уровня. если тест положительный - не сообщают, а сразу приезжает бригада. при наличии институтов, работающих с вирусами - есть система безопасности на всяк случай
Може, зеКоманда хоче максимально збільшити рівень захворюваності? Щоб потім заявити, що в їхній компетентності винний короновірус?
"Дайош експоненту захворюваності в Україні!
Здається саме таке завдання ставить перед собою українська влада, яка навіть за повної відсутності рейсових літаків примудрилась організувати в "Борисполі" паспортний контроль та отримання багажу так, щоби якомога більша кількість громадян, що прилітають з різних напрямків, отримала 100% шанс зустрінутись з COVID-19 вже на батьківщині.
Зібрати в одному приміщенні натовп чоловік у 200 прибулих з Нью-Йорку та Італії – двох епіцентрів поширення пандемії у світі – це треба було добре попрацювати над логістикою!"
freeze написав:Бацька Лукашенко похоже забил на всякие ВОЗ и тд. По Беларуси третий день подряд светятся 86 заболевших.
смотрел сюжет про сябров. у них аппаратов ивл достаточно много на 100тыщ, плюс у них, в связи с развитой трансплантологией, аппараты иск. дыхания много, эти переделывают. контакты 1 уровня строго забирают в больницы, проверяют контакты 2 уровня. если тест положительный - не сообщают, а сразу приезжает бригада. при наличии институтов, работающих с вирусами - есть система безопасности на всяк случай
Яким чином кількість апаратів івл впливає на поширення інфекції? Ніяким.
freeze написав:Бацька Лукашенко похоже забил на всякие ВОЗ и тд. По Беларуси третий день подряд светятся 86 заболевших.
смотрел сюжет про сябров. у них аппаратов ивл достаточно много на 100тыщ, плюс у них, в связи с развитой трансплантологией, аппараты иск. дыхания много, эти переделывают. контакты 1 уровня строго забирают в больницы, проверяют контакты 2 уровня. если тест положительный - не сообщают, а сразу приезжает бригада. при наличии институтов, работающих с вирусами - есть система безопасности на всяк случай
Яким чином кількість апаратів івл впливає на поширення інфекції? Ніяким.
всё верно, никак. но при их достаточном кол-ве лука решил, шо справится с ситуацией без карантина. + были, вроде, посланы нах всякие"турысты"
Puente написав: От Ви ж вперта - та нічого . Помре тисяч 500 чи 800 додатково - і все ...
Я не вперта, я просто реально не вижу ничего апокалептического в этом вирусе! Планета задыхается от людей, людей должны переосмыслить и сделать выводы, а мы ничего не меняем и после пандемии тоже ничего не поменяется! Как правили деньги миром, так и будут править!
вы када дорогу переходите, по сторонам, видимо, тоже не смотрите?