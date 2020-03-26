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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 572573574575>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:04

  stm написав:
  shapo написав:Не врут ни в Германии, ни в Австралии.
В Германии вытягивает средний медперсонал состоящий из выходцев стран восточной европы и Балкан.
Оказавшийся в реанимации украинский консул в Мюнхене 49 лет выжил и сказал, что пожилых процентов 15, остальные самых разных возрастов - от 20 до 45.
В Австралии только недавно школы закрыли и все равно школьников собирают, детсады работают.
В отличие от Германии в магазинах пока все есть, но масок и респираторов уже нет как и в Германии.

Как вытягивает, у них парацетамол лучше? Или пиво защищает от тяжёлой формы протекания болезни. Они очень не типичный пример, вокруг ж***, а к них всё ок.


Про Германию не знаю т.к. инфа не от медика, а от консульского работника который отправляет последний самолет с собранными украинцами из Германии.
А вот в Австралии это 2 причины :
1) Они одними из первых в мире вместе с Новой Зеландией стали отправлять всех пребывающих в страну на остров Воскресения на двухнедельный карантин в 2000 км от материка
2) Они в отличие от европы и США не говоря о Украине гораздо проще могут регулировать поток въезжающих в страну т.к. вокруг океан.
А вообще в Мельбурне в больнице в приемном покое работает мой сын, так что инфу оттуда будут знать первый. У него сегодня ночное дежурство и только первый раз врачи будут надевать защитные костюмы ( на прошлой недели такого еще не было)
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:09

  freeze написав:Бацька Лукашенко похоже забил на всякие ВОЗ и тд. По Беларуси третий день подряд светятся 86 заболевших.


смотрел сюжет про сябров.
у них аппаратов ивл достаточно много на 100тыщ, плюс у них, в связи с развитой трансплантологией, аппараты иск. дыхания много, эти переделывают.
контакты 1 уровня строго забирают в больницы, проверяют контакты 2 уровня.
если тест положительный - не сообщают, а сразу приезжает бригада.
при наличии институтов, работающих с вирусами - есть система безопасности на всяк случай
19yuriy91
 
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Може, зеКоманда хоче максимально збільшити рівень захворюваності?
Щоб потім заявити, що в їхній компетентності винний короновірус?

"Дайош експоненту захворюваності в Україні!

Здається саме таке завдання ставить перед собою українська влада, яка навіть за повної відсутності рейсових літаків примудрилась організувати в "Борисполі" паспортний контроль та отримання багажу так, щоби якомога більша кількість громадян, що прилітають з різних напрямків, отримала 100% шанс зустрінутись з COVID-19 вже на батьківщині.

Зібрати в одному приміщенні натовп чоловік у 200 прибулих з Нью-Йорку та Італії – двох епіцентрів поширення пандемії у світі – це треба було добре попрацювати над логістикою!"

https://uainfo.org/blognews/1585305139- ... r-pro.html
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

19yuriy91 написав:
  freeze написав:Бацька Лукашенко похоже забил на всякие ВОЗ и тд. По Беларуси третий день подряд светятся 86 заболевших.


смотрел сюжет про сябров.
у них аппаратов ивл достаточно много на 100тыщ, плюс у них, в связи с развитой трансплантологией, аппараты иск. дыхания много, эти переделывают.
контакты 1 уровня строго забирают в больницы, проверяют контакты 2 уровня.
если тест положительный - не сообщают, а сразу приезжает бригада.
при наличии институтов, работающих с вирусами - есть система безопасности на всяк случай
Яким чином кількість апаратів івл впливає на поширення інфекції?
Ніяким.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:21

  Первый написав:
19yuriy91 написав:
  freeze написав:Бацька Лукашенко похоже забил на всякие ВОЗ и тд. По Беларуси третий день подряд светятся 86 заболевших.


смотрел сюжет про сябров.
у них аппаратов ивл достаточно много на 100тыщ, плюс у них, в связи с развитой трансплантологией, аппараты иск. дыхания много, эти переделывают.
контакты 1 уровня строго забирают в больницы, проверяют контакты 2 уровня.
если тест положительный - не сообщают, а сразу приезжает бригада.
при наличии институтов, работающих с вирусами - есть система безопасности на всяк случай
Яким чином кількість апаратів івл впливає на поширення інфекції?
Ніяким.


всё верно, никак.
но при их достаточном кол-ве лука решил, шо справится с ситуацией без карантина.
+ были, вроде, посланы нах всякие"турысты"

тестов много проводят....
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У британского премьера Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.
https://strana.ua/news/257658-britanski ... rusom.html
kwon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:28

  vetka написав:
  Puente написав:
От Ви ж вперта - та нічого . Помре тисяч 500 чи 800 додатково - і все ...

Я не вперта, я просто реально не вижу ничего апокалептического в этом вирусе! Планета задыхается от людей, людей должны переосмыслить и сделать выводы, а мы ничего не меняем и после пандемии тоже ничего не поменяется! Как правили деньги миром, так и будут править!


вы када дорогу переходите, по сторонам, видимо, тоже не смотрите? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:32

В Берлине с коронавирусом попал в реанимацию вокалист Rammstein Тилль Линдеманн
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:42

  kwon написав:У британского премьера Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.
https://strana.ua/news/257658-britanski ... rusom.html

Ему срочно нужно в Штаты, поцеловать в десна милого друга Трампа
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:46

  antey1969 написав:
  kwon написав:У британского премьера Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.
https://strana.ua/news/257658-britanski ... rusom.html

Ему срочно нужно в Штаты, поцеловать в десна милого друга Трампа

Краще зеленського, дубинського та інших представників зеКоманди.

_____________

Цікаві роздуми про епідемію та економіку.
Ми мусимо вибирати, або - або!

Тобто продовжувати карантін на декілька місяців - не вийде.
Можливі голодні бунти.

https://petrimazepa.com/buduschee_na_ka ... _otraslyam
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