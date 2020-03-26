Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:04

stm написав: shapo написав: Не врут ни в Германии, ни в Австралии.

В Германии вытягивает средний медперсонал состоящий из выходцев стран восточной европы и Балкан.

Оказавшийся в реанимации украинский консул в Мюнхене 49 лет выжил и сказал, что пожилых процентов 15, остальные самых разных возрастов - от 20 до 45.

В Австралии только недавно школы закрыли и все равно школьников собирают, детсады работают.

В отличие от Германии в магазинах пока все есть, но масок и респираторов уже нет как и в Германии. Не врут ни в Германии, ни в Австралии.В Германии вытягивает средний медперсонал состоящий из выходцев стран восточной европы и Балкан.Оказавшийся в реанимации украинский консул в Мюнхене 49 лет выжил и сказал, что пожилых процентов 15, остальные самых разных возрастов - от 20 до 45.В Австралии только недавно школы закрыли и все равно школьников собирают, детсады работают.В отличие от Германии в магазинах пока все есть, но масок и респираторов уже нет как и в Германии.

Как вытягивает, у них парацетамол лучше? Или пиво защищает от тяжёлой формы протекания болезни. Они очень не типичный пример, вокруг ж***, а к них всё ок. Как вытягивает, у них парацетамол лучше? Или пиво защищает от тяжёлой формы протекания болезни. Они очень не типичный пример, вокруг ж***, а к них всё ок.

Про Германию не знаю т.к. инфа не от медика, а от консульского работника который отправляет последний самолет с собранными украинцами из Германии.А вот в Австралии это 2 причины :1) Они одними из первых в мире вместе с Новой Зеландией стали отправлять всех пребывающих в страну на остров Воскресения на двухнедельный карантин в 2000 км от материка2) Они в отличие от европы и США не говоря о Украине гораздо проще могут регулировать поток въезжающих в страну т.к. вокруг океан.А вообще в Мельбурне в больнице в приемном покое работает мой сын, так что инфу оттуда будут знать первый. У него сегодня ночное дежурство и только первый раз врачи будут надевать защитные костюмы ( на прошлой недели такого еще не было)