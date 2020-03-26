Puente написав: От Ви ж вперта - та нічого . Помре тисяч 500 чи 800 додатково - і все ...
Я не вперта, я просто реально не вижу ничего апокалептического в этом вирусе! Планета задыхается от людей, людей должны переосмыслить и сделать выводы, а мы ничего не меняем и после пандемии тоже ничего не поменяется! Как правили деньги миром, так и будут править!
вы када дорогу переходите, по сторонам, видимо, тоже не смотрите?
Frant написав:Може, зеКоманда хоче максимально збільшити рівень захворюваності? Щоб потім заявити, що в їхній компетентності винний короновірус?
"Дайош експоненту захворюваності в Україні!
Здається саме таке завдання ставить перед собою українська влада, яка навіть за повної відсутності рейсових літаків примудрилась організувати в "Борисполі" паспортний контроль та отримання багажу так, щоби якомога більша кількість громадян, що прилітають з різних напрямків, отримала 100% шанс зустрінутись з COVID-19 вже на батьківщині.
Зібрати в одному приміщенні натовп чоловік у 200 прибулих з Нью-Йорку та Італії – двох епіцентрів поширення пандемії у світі – це треба було добре попрацювати над логістикою!"
У Андрея Крищенко, замглавы Нацполиции, а также начальника полиции Киева подтвержден коронавирус.
Об этом на своей странице в соцсети в пятницу, 27 марта, сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.
"Диагноз Covid-19 сегодня установлен, заместителю Председателя Национальной полиции Украины - начальнику полиции Киева Андрею Крищенко. Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно", - написал Геращенко.
По его словам, полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с Андреем Крищенко.
"Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещение столичного главка должным образом продезинфицированы", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.