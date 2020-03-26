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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 572573574575
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:56

  19yuriy91 написав:
  vetka написав:
  Puente написав:
От Ви ж вперта - та нічого . Помре тисяч 500 чи 800 додатково - і все ...

Я не вперта, я просто реально не вижу ничего апокалептического в этом вирусе! Планета задыхается от людей, людей должны переосмыслить и сделать выводы, а мы ничего не меняем и после пандемии тоже ничего не поменяется! Как правили деньги миром, так и будут править!


вы када дорогу переходите, по сторонам, видимо, тоже не смотрите? :mrgreen:

перехожу по подземному переходу :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:18

  vetka написав:
  IMPRINTER написав:В Берлине с коронавирусом попал в реанимацию вокалист Rammstein Тилль Линдеманн

Пусть его заодно и психиатры проверят.

57 лет ему кстати.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:21

  Frant написав:Може, зеКоманда хоче максимально збільшити рівень захворюваності?
Щоб потім заявити, що в їхній компетентності винний короновірус?

"Дайош експоненту захворюваності в Україні!

Здається саме таке завдання ставить перед собою українська влада, яка навіть за повної відсутності рейсових літаків примудрилась організувати в "Борисполі" паспортний контроль та отримання багажу так, щоби якомога більша кількість громадян, що прилітають з різних напрямків, отримала 100% шанс зустрінутись з COVID-19 вже на батьківщині.

Зібрати в одному приміщенні натовп чоловік у 200 прибулих з Нью-Йорку та Італії – двох епіцентрів поширення пандемії у світі – це треба було добре попрацювати над логістикою!"

https://uainfo.org/blognews/1585305139- ... r-pro.html

На самом деле это порохоботы разносят корону, чтоб обвинить во всём Зеленского, и сказать, что "при Порошенко такого не было"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:26

У Андрея Крищенко, замглавы Нацполиции, а также начальника полиции Киева подтвержден коронавирус.

Об этом на своей странице в соцсети в пятницу, 27 марта, сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

"Диагноз Covid-19 сегодня установлен, заместителю Председателя Национальной полиции Украины - начальнику полиции Киева Андрею Крищенко. Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно", - написал Геращенко.

По его словам, полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с Андреем Крищенко.

"Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещение столичного главка должным образом продезинфицированы", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:27



А от мені насправді вже давно цікаво - що це за москальський сайт ? Для кого він ? Я там українською взагалі не пам"ятаю , що щось бачив ...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.youtube.com/watch?v=6P9QYSkUDNU
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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