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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 573574575576 Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:13 safonovstanislav написав: kwon написав: У Андрея Крищенко, замглавы Нацполиции, а также начальника полиции Киева подтвержден коронавирус.

....

Также уточняется, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились. У Андрея Крищенко, замглавы Нацполиции, а также начальника полиции Киева подтвержден коронавирус.....Также уточняется, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.

У влиятельных людей влиятельные враги. Очень подозрительно, что вирус косит верхушку. Видимо, кто-то пользуется здешними советами, в случае заражения, походить по всяким инстанциям. У влиятельных людей влиятельные враги. Очень подозрительно, что вирус косит верхушку. Видимо, кто-то пользуется здешними советами, в случае заражения, походить по всяким инстанциям.

неудачно лизнул в Куршавеле кому-то... неудачно лизнул в Куршавеле кому-то... kwon Повідомлень: 1744 З нами з: 20.03.13 Подякував: 80 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:14 safonovstanislav написав: kwon написав: У Андрея Крищенко, замглавы Нацполиции, а также начальника полиции Киева подтвержден коронавирус.

Также уточняется, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились. У Андрея Крищенко, замглавы Нацполиции, а также начальника полиции Киева подтвержден коронавирус.Также уточняется, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились. У влиятельных людей влиятельные враги. Очень подозрительно, что вирус косит верхушку. Видимо, кто-то пользуется здешними советами, в случае заражения, походить по всяким инстанциям. У влиятельных людей влиятельные враги. Очень подозрительно, что вирус косит верхушку. Видимо, кто-то пользуется здешними советами, в случае заражения, походить по всяким инстанциям.

Не будет же влиятельный или просто публичный человек сидеть дома безвылазно месяц в кресле перед ТВ или компом.

Noblesse oblige. Не будет же влиятельный или просто публичный человек сидеть дома безвылазно месяц в кресле перед ТВ или компом.Noblesse oblige. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17009 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1782 раз. Подякували: 2635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:19 safonovstanislav написав: kwon написав: У Андрея Крищенко, замглавы Нацполиции, а также начальника полиции Киева подтвержден коронавирус.

....

Также уточняется, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились. У Андрея Крищенко, замглавы Нацполиции, а также начальника полиции Киева подтвержден коронавирус.....Также уточняется, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.

У влиятельных людей влиятельные враги. Очень подозрительно, что вирус косит верхушку. Видимо, кто-то пользуется здешними советами, в случае заражения, походить по всяким инстанциям. У влиятельных людей влиятельные враги. Очень подозрительно, что вирус косит верхушку. Видимо, кто-то пользуется здешними советами, в случае заражения, походить по всяким инстанциям.



Та ладно - Ніцца , Куршавель , взагалі Італія ... Люксембург - на 600 тисяч населення вже 1.5 тисячі хворих ... Ну не Крищенко - так навколо - на 8 березня шастали де тільки могли ... Та ладно - Ніцца , Куршавель , взагалі Італія ... Люксембург - на 600 тисяч населення вже 1.5 тисячі хворих ... Ну не Крищенко - так навколо - на 8 березня шастали де тільки могли ... Puente Повідомлень: 2782 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:39 antey1969 написав: kwon написав: У британского премьера Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

https://strana.ua/news/257658-britanski ... rusom.html У британского премьера Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

Ему срочно нужно в Штаты, поцеловать в десна милого друга Трампа Ему срочно нужно в Штаты, поцеловать в десна милого друга Трампа

А лучше в кремль. А лучше в кремль. hxbbgaf Повідомлень: 21556 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1476 раз. Подякували: 2193 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:48 Известный российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), который заразился коронавирусом, рассказал, что заболел в пятницу, 13-го, а сама болезнь протекала как затяжной грипп с высокой температурой.



Об этом автор популярных детективов сообщил в Facebook.



"Странное занятие - рассказывать, как болеешь гриппом, но так много народу боится этого чертового коронавируса, а отболевших им пока так немного, что я решил поделиться этим личным опытом. Заболел я в середине дня в пятницу, 13-го... Собственно, заболели мы оба, я и жена. Но у нее была форма совсем легкая: день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом). У меня форма средней тяжести", - написал Акунин.



По словам писателя, болезнь протекает "как паршивый затяжной грипп с высокой температурой". Он отметил, что основная разница в том, что улучшения не происходит. Если сбить температуру, которая повышается до 39 градусов, она возвращается уже на следующий день.



"Этим "днем сурка" я наслаждался дней десять. Лежал дома, слушал аудиокниги. Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием - в этом случае приедет "скорая". Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное. Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ", - сообщил Акунин.



По его словам, сейчас появились и другие, экспериментальные методы лечения, а соблюдать карантин стоит хотя бы потому, что чем позже человек заболевает, тем легче его лечить. Впрочем, писатель напомнил, что не стоит пить антибиотики без назначения врача.



"Больше всего меня беспокоит не вирус, а писхоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти "фотографии легких, пораженных коронавирусом", "гробы в Бергамо", описания ужасов одинокой смерти и т.п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение – вот сейчас главная опасность", - добавил писатель. kwon Повідомлень: 1744 З нами з: 20.03.13 Подякував: 80 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 573574575576 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6869 1532426

ЛОБ П'ят 27 бер, 2020 12:10