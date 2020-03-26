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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 574575576577>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:14

  safonovstanislav написав:
  kwon написав:У Андрея Крищенко, замглавы Нацполиции, а также начальника полиции Киева подтвержден коронавирус.
Также уточняется, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.
У влиятельных людей влиятельные враги. Очень подозрительно, что вирус косит верхушку. Видимо, кто-то пользуется здешними советами, в случае заражения, походить по всяким инстанциям.

Не будет же влиятельный или просто публичный человек сидеть дома безвылазно месяц в кресле перед ТВ или компом.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:19

  safonovstanislav написав:
  kwon написав:У Андрея Крищенко, замглавы Нацполиции, а также начальника полиции Киева подтвержден коронавирус.
....
Также уточняется, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.

У влиятельных людей влиятельные враги. Очень подозрительно, что вирус косит верхушку. Видимо, кто-то пользуется здешними советами, в случае заражения, походить по всяким инстанциям.


Та ладно - Ніцца , Куршавель , взагалі Італія ... Люксембург - на 600 тисяч населення вже 1.5 тисячі хворих ... Ну не Крищенко - так навколо - на 8 березня шастали де тільки могли ...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:39

  antey1969 написав:
  kwon написав:У британского премьера Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.
https://strana.ua/news/257658-britanski ... rusom.html

Ему срочно нужно в Штаты, поцеловать в десна милого друга Трампа

А лучше в кремль.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:48

Известный российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), который заразился коронавирусом, рассказал, что заболел в пятницу, 13-го, а сама болезнь протекала как затяжной грипп с высокой температурой.

Об этом автор популярных детективов сообщил в Facebook.

"Странное занятие - рассказывать, как болеешь гриппом, но так много народу боится этого чертового коронавируса, а отболевших им пока так немного, что я решил поделиться этим личным опытом. Заболел я в середине дня в пятницу, 13-го... Собственно, заболели мы оба, я и жена. Но у нее была форма совсем легкая: день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом). У меня форма средней тяжести", - написал Акунин.

По словам писателя, болезнь протекает "как паршивый затяжной грипп с высокой температурой". Он отметил, что основная разница в том, что улучшения не происходит. Если сбить температуру, которая повышается до 39 градусов, она возвращается уже на следующий день.

"Этим "днем сурка" я наслаждался дней десять. Лежал дома, слушал аудиокниги. Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием - в этом случае приедет "скорая". Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное. Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ", - сообщил Акунин.

По его словам, сейчас появились и другие, экспериментальные методы лечения, а соблюдать карантин стоит хотя бы потому, что чем позже человек заболевает, тем легче его лечить. Впрочем, писатель напомнил, что не стоит пить антибиотики без назначения врача.

"Больше всего меня беспокоит не вирус, а писхоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти "фотографии легких, пораженных коронавирусом", "гробы в Бергамо", описания ужасов одинокой смерти и т.п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение – вот сейчас главная опасность", - добавил писатель.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://youtu.be/F68OdZosY34 неплохой ролик по Германии. Подтверждает что в домах престарелых очень сложная ситуация даже в Германии. С 15:09 минуты рассылка для врачей по методике лечения.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:26

  hxbbgaf написав:
  antey1969 написав:
  kwon написав:У британского премьера Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.
https://strana.ua/news/257658-britanski ... rusom.html

Ему срочно нужно в Штаты, поцеловать в десна милого друга Трампа

А лучше в кремль.

В Кремль без толку, там грозный Пу превратился в напуганную желтую уточку.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:27

півгодини тому на еспресо.тв Роман Колесник з центру громадського здоровя заявляв протималярійні препарати що це мовляв експерименти і найновіші дослідження кажуть що вони ефективні в рамках похибки.Може так не дослівно але суть сказаного.Сумно
stargazer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:46

Уважаемые форумчане!

Напоминаем Вам о возможности у нас на портале посмотреть

Текущую статистику по коронавирусу

А также полезный гайд про вирус и как беречь себя

С ув.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:47

  stargazer написав:півгодини тому на еспресо.тв Роман Колесник з центру громадського здоровя заявляв протималярійні препарати що це мовляв експерименти і найновіші дослідження кажуть що вони ефективні в рамках похибки.Може так не дослівно але суть сказаного.Сумно


Какие и откуда могут быть "найновіші дослідження", если США начали использование этих препаратов только 2 дня назад? А положительный эффект от них ожидается где-то на 4-7 день заболевания. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

+18. Тепло.

В центрі Київа тьма людей і машин. Більшість без масок
Всім процвітання!
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П'ят 27 бер, 2020 12:10
ЛОБ

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