Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:48

Известный российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), который заразился коронавирусом, рассказал, что заболел в пятницу, 13-го, а сама болезнь протекала как затяжной грипп с высокой температурой.



Об этом автор популярных детективов сообщил в Facebook.



"Странное занятие - рассказывать, как болеешь гриппом, но так много народу боится этого чертового коронавируса, а отболевших им пока так немного, что я решил поделиться этим личным опытом. Заболел я в середине дня в пятницу, 13-го... Собственно, заболели мы оба, я и жена. Но у нее была форма совсем легкая: день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом). У меня форма средней тяжести", - написал Акунин.



По словам писателя, болезнь протекает "как паршивый затяжной грипп с высокой температурой". Он отметил, что основная разница в том, что улучшения не происходит. Если сбить температуру, которая повышается до 39 градусов, она возвращается уже на следующий день.



"Этим "днем сурка" я наслаждался дней десять. Лежал дома, слушал аудиокниги. Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием - в этом случае приедет "скорая". Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное. Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ", - сообщил Акунин.



По его словам, сейчас появились и другие, экспериментальные методы лечения, а соблюдать карантин стоит хотя бы потому, что чем позже человек заболевает, тем легче его лечить. Впрочем, писатель напомнил, что не стоит пить антибиотики без назначения врача.



"Больше всего меня беспокоит не вирус, а писхоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти "фотографии легких, пораженных коронавирусом", "гробы в Бергамо", описания ужасов одинокой смерти и т.п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение – вот сейчас главная опасность", - добавил писатель.