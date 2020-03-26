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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 574575576577
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:00

  stargazer написав:півгодини тому на еспресо.тв Роман Колесник з центру громадського здоровя заявляв протималярійні препарати що це мовляв експерименти і найновіші дослідження кажуть що вони ефективні в рамках похибки.Може так не дослівно але суть сказаного.Сумно


а что они скажут? помогает? сразу ответ а почему их нет в аптеках..
нет они будут морозиться...
это как с масками их нет .. да они не нужны..
парацетамола нет.. да он и не нужен
плаквенила нет - противомалярийные не помогают..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:10

  vladislavlvov написав:
  stargazer написав:півгодини тому на еспресо.тв Роман Колесник з центру громадського здоровя заявляв протималярійні препарати що це мовляв експерименти і найновіші дослідження кажуть що вони ефективні в рамках похибки.Може так не дослівно але суть сказаного.Сумно


а что они скажут? помогает? сразу ответ а почему их нет в аптеках..
нет они будут морозиться...
это как с масками их нет .. да они не нужны..
парацетамола нет.. да он и не нужен
плаквенила нет - противомалярийные не помогают..

1й дупутат з Алексадрівської показав упаковки чим лікували --- плаквеніл там присутній. відео на його фб сьогодні з 9 хв., також тулізид Індія і лінекс щоби прикрити антибіотик.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stargazer написав:1й дупутат з Алексадрівської

Шахов не первый раз его "рекламирует", он его применяет, плюс антибиотики от бактериальной пневмонии.. сегодня ему капельницу убрали, он так и не сказал что ему капают.. Дарница собирается развернут производство плаквенила, ждет гос заказ.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:32

У нас лекарство страшнее болезни - экономист

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В студии Politeka Online Юрий Атаманюк, эксперт по экономическим вопросам.







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