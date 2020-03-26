а что они скажут? помогает? сразу ответ а почему их нет в аптеках..
нет они будут морозиться...
это как с масками их нет .. да они не нужны..
парацетамола нет.. да он и не нужен
плаквенила нет - противомалярийные не помогают..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:00
а что они скажут? помогает? сразу ответ а почему их нет в аптеках..
нет они будут морозиться...
это как с масками их нет .. да они не нужны..
парацетамола нет.. да он и не нужен
плаквенила нет - противомалярийные не помогают..
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:10
1й дупутат з Алексадрівської показав упаковки чим лікували --- плаквеніл там присутній. відео на його фб сьогодні з 9 хв., також тулізид Індія і лінекс щоби прикрити антибіотик.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:32
У нас лекарство страшнее болезни - экономист
Politeka Online 17:12 | Видео | 0
В студии Politeka Online Юрий Атаманюк, эксперт по экономическим вопросам.
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