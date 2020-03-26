Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:43

Продублирую. Уже написал на ветке про недвигу.

Надо было вырезать чиряк. Зашел сегодня в больницу (Дейчляндия)

Больница пустая. Всех пациентов разогнали. Куча врачей и обслуживающего персонала. Где-то в 1.5-2 раза больше чем обычно. Ждут короновирус (ИМХО)

Все ходят по нарисованным линиям по полу (что-бы не пересекались пути).

Вход в больницу по одному. Все в намордниках. После посещения как-то полегчало.

Думаю Дейчляндия переживет корону. Сплю спокойно.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )