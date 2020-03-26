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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:00
stargazer написав:
півгодини тому на еспресо.тв Роман Колесник з центру громадського здоровя заявляв протималярійні препарати що це мовляв експерименти і найновіші дослідження кажуть що вони ефективні в рамках похибки.Може так не дослівно але суть сказаного.Сумно
а что они скажут? помогает? сразу ответ а почему их нет в аптеках..
нет они будут морозиться...
это как с масками их нет .. да они не нужны..
парацетамола нет.. да он и не нужен
плаквенила нет - противомалярийные не помогают..
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vladislavlvov
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:10
vladislavlvov написав: stargazer написав:
півгодини тому на еспресо.тв Роман Колесник з центру громадського здоровя заявляв протималярійні препарати що це мовляв експерименти і найновіші дослідження кажуть що вони ефективні в рамках похибки.Може так не дослівно але суть сказаного.Сумно
а что они скажут? помогает? сразу ответ а почему их нет в аптеках..
нет они будут морозиться...
это как с масками их нет .. да они не нужны..
парацетамола нет.. да он и не нужен
плаквенила нет - противомалярийные не помогают..
1й дупутат з Алексадрівської показав упаковки чим лікували --- плаквеніл там присутній. відео на його фб сьогодні з 9 хв., також тулізид Індія і лінекс щоби прикрити антибіотик.
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stargazer
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:20
stargazer написав:
1й дупутат з Алексадрівської
Шахов не первый раз его "рекламирует", он его применяет, плюс антибиотики от бактериальной пневмонии.. сегодня ему капельницу убрали, он так и не сказал что ему капают.. Дарница собирается развернут производство плаквенила, ждет гос заказ.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:32
У нас лекарство страшнее болезни - экономист
Politeka Online 17:12 | Видео | 0
В студии Politeka Online Юрий Атаманюк, эксперт по экономическим вопросам.
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32:45 В госрезерве нет денег, где их возьмут областные бюджеты
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:43
Продублирую. Уже написал на ветке про недвигу.
Надо было вырезать чиряк. Зашел сегодня в больницу (Дейчляндия)
Больница пустая. Всех пациентов разогнали. Куча врачей и обслуживающего персонала. Где-то в 1.5-2 раза больше чем обычно. Ждут короновирус (ИМХО)
Все ходят по нарисованным линиям по полу (что-бы не пересекались пути).
Вход в больницу по одному. Все в намордниках. После посещения как-то полегчало.
Думаю Дейчляндия переживет корону. Сплю спокойно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:45
Хомякоид написав:
Продублирую. Уже написал на ветке про недвигу.
Надо было вырезать чиряк. Зашел сегодня в больницу (Дейчляндия)
Больница пустая. Всех пациентов разогнали. Куча врачей и обслуживающего персонала. Где-то в 1.5-2 раза больше чем обычно. Ждут короновирус (ИМХО)
Все ходят по нарисованным линиям по полу (что-бы не пересекались пути).
Вход в больницу по одному. Все в намордниках. После посещения как-то полегчало.
Думаю Дейчляндия переживет корону. Сплю спокойно.
самое главное то - чиряк вырезали?
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19yuriy91
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:58
Хомякоид написав:
Продублирую. Уже написал на ветке про недвигу.
Надо было вырезать чиряк.
Так, а шо з чиряком?
І навіщо його вирізати?
Мазь Вишневського і через день його нема.
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Trast
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:00
19yuriy91 написав: Хомякоид написав:
Продублирую. Уже написал на ветке про недвигу.
Надо было вырезать чиряк. Зашел сегодня в больницу (Дейчляндия)
Больница пустая. Всех пациентов разогнали. Куча врачей и обслуживающего персонала. Где-то в 1.5-2 раза больше чем обычно. Ждут короновирус (ИМХО)
Все ходят по нарисованным линиям по полу (что-бы не пересекались пути).
Вход в больницу по одному. Все в намордниках. После посещения как-то полегчало.
Думаю Дейчляндия переживет корону. Сплю спокойно.
самое главное то - чиряк вырезали?
Он шел по линиям, но с хирургом так и не пересекся.
Все только для коронавируса. Орднунг!
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antey1969
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:03
19yuriy91 написав: Хомякоид написав:
Продублирую. Уже написал на ветке про недвигу.
Надо было вырезать чиряк. Зашел сегодня в больницу (Дейчляндия)
Больница пустая. Всех пациентов разогнали. Куча врачей и обслуживающего персонала. Где-то в 1.5-2 раза больше чем обычно. Ждут короновирус (ИМХО)
Все ходят по нарисованным линиям по полу (что-бы не пересекались пути).
Вход в больницу по одному. Все в намордниках. После посещения как-то полегчало.
Думаю Дейчляндия переживет корону. Сплю спокойно.
самое главное то - чиряк вырезали?
Все пучком. Вырезали. Надо еще в понедельник к семейному сходить что-бы сняли повязку.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:04
antey1969 написав:
:o
19yuriy91 написав: Хомякоид написав:
Продублирую. Уже написал на ветке про недвигу.
Надо было вырезать чиряк. Зашел сегодня в больницу (Дейчляндия)
Больница пустая. Всех пациентов разогнали. Куча врачей и обслуживающего персонала. Где-то в 1.5-2 раза больше чем обычно. Ждут короновирус (ИМХО)
Все ходят по нарисованным линиям по полу (что-бы не пересекались пути).
Вход в больницу по одному. Все в намордниках. После посещения как-то полегчало.
Думаю Дейчляндия переживет корону. Сплю спокойно.
самое главное то - чиряк вырезали?
Он шел по линиям, но с хирургом так и не пересекся.
Все только для коронавируса. Орднунг!
Я с начала не понял что линии на полу. Быстро обьяснили. Орднунг.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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