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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 576577578579>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:17

  Первый написав:+18. Тепло.
В центрі Київа тьма людей і машин. Більшість без масок
Львів-те саме
1 Зменшилась кількість людей в супермаркеті(Метро) хоча й збільшилась наявність масок (на покупцях+постійні обяви що покупці зобовязані бути в масках,90% цього дотримуються)
2 Збільшилась виручка в порівнянні з 2 добами назад в маленьких магазинчиках(власна інформація)
3 В місті на автодорогах зявляється щось подібне до корків...

Поки що все не стійко ,але якесь легеньке передчуття майбутніх покращень гуляє в повітрі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:21

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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:35

  budivelnik написав:
  Первый написав:+18. Тепло.
В центрі Київа тьма людей і машин. Більшість без масок
Львів-те саме
1 Зменшилась кількість людей в супермаркеті(Метро) хоча й збільшилась наявність масок (на покупцях+постійні обяви що покупці зобовязані бути в масках,90% цього дотримуються)
2 Збільшилась виручка в порівнянні з 2 добами назад в маленьких магазинчиках(власна інформація)
3 В місті на автодорогах зявляється щось подібне до корків...

Поки що все не стійко ,але якесь легеньке передчуття майбутніх покращень гуляє в повітрі.

Миколаїв. На вулиці також багато людей, різного віку і категорій, половина в масках. Сьогодні їздила швидка і в рупор закликала всіх сидіти вдома. Той випадок! Вони гуляють всюди, єдине місце, куди наш народ зараз боїться йти, це лікарні. Люди терплять і відкладають до останнього візит до будь-якого (!) Лікаря, щоб тільки не підчепити там новий вірус, як ніби в інших місцях його немає)). Медперсоналу роздали маски і перепустки для пересування по місту, якщо воно буде обмежено. Вчора-сьогодні (!) До Миколаєва надійшли тести з Китаю. Скоро отримаємо якусь статистику :roll: У супермаркеті дефіциту немає.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:36

  budivelnik написав:
  Первый написав:+18. Тепло.
В центрі Київа тьма людей і машин. Більшість без масок
Львів-те саме
1 Зменшилась кількість людей в супермаркеті(Метро) хоча й збільшилась наявність масок (на покупцях+постійні обяви що покупці зобовязані бути в масках,90% цього дотримуються)
2 Збільшилась виручка в порівнянні з 2 добами назад в маленьких магазинчиках(власна інформація)
3 В місті на автодорогах зявляється щось подібне до корків...

Поки що все не стійко ,але якесь легеньке передчуття майбутніх покращень гуляє в повітрі.


но ведь признайтесь еще неделю назад мы все ждали 100 инфицированных во Львове и десятки смертей..
все таки карантин дает свое..
Львов на фоне Киева и Черновцов выглядит пристойно..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:48

если из благополучного куршавеля приехало 10чел и заразило уже более 200 чел, то сколько тогда заразилось людей от туристов и зарабитчан??? :roll:

думаю уже тысячи больных, просто нас не тестируют. :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 27 бер, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:49

  budivelnik написав:Львів-те саме
1 Зменшилась кількість людей в супермаркеті(Метро) хоча й збільшилась наявність масок (на покупцях+постійні обяви що покупці зобовязані бути в масках,90% цього дотримуються)
2 Збільшилась виручка в порівнянні з 2 добами назад в маленьких магазинчиках(власна інформація)
3 В місті на автодорогах зявляється щось подібне до корків...

Поки що все не стійко ,але якесь легеньке передчуття майбутніх покращень гуляє в повітрі.

Дуже хотілось б вірити, але 50 тис. людей, які щойно повернули з Європи дають передчуття початку чогось іншого. В Європі теж таке передчуття було три тижні тому.
VALONI
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:52

  vladislavlvov написав:
но ведь признайтесь еще неделю назад мы все ждали 100 инфицированных во Львове и десятки смертей..
все таки карантин дает свое..
Львов на фоне Киева и Черновцов выглядит пристойно..

А сколько людей протестировали? Даже экпресс-тесты дают результаты только на 5-7 день после инфицирования. По Львову пару сотен таких бессимптомных гуляет так точно.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:54

  VALONI написав:
  vladislavlvov написав:
но ведь признайтесь еще неделю назад мы все ждали 100 инфицированных во Львове и десятки смертей..
все таки карантин дает свое..
Львов на фоне Киева и Черновцов выглядит пристойно..

А сколько людей протестировали? Даже экпресс-тесты дают результаты только на 5-7 день после инфицирования. По Львову пару сотен таких бессимптомных гуляет так точно.

вот именно что безсимптомных.. в легкой форме..
заметьте людей крайне мало на улице.. отмороженные бухарики и кто на работу..
1 смерть 500 инфицированных.. смертей не было..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:05

тысячи зарабитчан сейчас приехали в страну.
интересно, если у них есть деньги, то могли бы и там пару мес. пересидеть.
значит они на мели и что они будут делать здесь без денег пол года??? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:06

  vladislavlvov написав:
  budivelnik написав:
  Первый написав:+18. Тепло.
В центрі Київа тьма людей і машин. Більшість без масок
Львів-те саме
1 Зменшилась кількість людей в супермаркеті(Метро) хоча й збільшилась наявність масок (на покупцях+постійні обяви що покупці зобовязані бути в масках,90% цього дотримуються)
2 Збільшилась виручка в порівнянні з 2 добами назад в маленьких магазинчиках(власна інформація)
3 В місті на автодорогах зявляється щось подібне до корків...
Поки що все не стійко ,але якесь легеньке передчуття майбутніх покращень гуляє в повітрі.
но ведь признайтесь еще неделю назад мы все ждали 100 инфицированных во Львове и десятки смертей..
все таки карантин дает свое..
Львов на фоне Киева и Черновцов выглядит пристойно..
1 В мене правило
Той хто приймає рішення - той несе відповідальність
Так як рішення вводити чи ні не моя зона відповідальності-то я й не критикую чужі рішення
Відповідати все одно владі
2 На мою думку
а - інфікованих у Львові-приблизно 100 000
б - інфікований не=хворий, тому хворих - приблизно 10 000
в - згідно статистики яка виринає то тут то там - 80% хворих перенесуть хворобу безсимптомно , тобто на ногах ,самі про це не здогадуючись
г - з тих 2000,які будуть хворіти видимо - короновірус знайдуть в пари сотень(діагностування у нас ще те)
д - з тих пари сотень в яких знайдуть - 5% помруть(10-100 осіб), але 99% з цих 5% помруть від супутніх хвороб....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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