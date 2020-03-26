Первый написав:+18. Тепло. В центрі Київа тьма людей і машин. Більшість без масок
Львів-те саме 1 Зменшилась кількість людей в супермаркеті(Метро) хоча й збільшилась наявність масок (на покупцях+постійні обяви що покупці зобовязані бути в масках,90% цього дотримуються) 2 Збільшилась виручка в порівнянні з 2 добами назад в маленьких магазинчиках(власна інформація) 3 В місті на автодорогах зявляється щось подібне до корків...
Поки що все не стійко ,але якесь легеньке передчуття майбутніх покращень гуляє в повітрі.
Первый написав:+18. Тепло. В центрі Київа тьма людей і машин. Більшість без масок
Львів-те саме 1 Зменшилась кількість людей в супермаркеті(Метро) хоча й збільшилась наявність масок (на покупцях+постійні обяви що покупці зобовязані бути в масках,90% цього дотримуються) 2 Збільшилась виручка в порівнянні з 2 добами назад в маленьких магазинчиках(власна інформація) 3 В місті на автодорогах зявляється щось подібне до корків...
Поки що все не стійко ,але якесь легеньке передчуття майбутніх покращень гуляє в повітрі.
Миколаїв. На вулиці також багато людей, різного віку і категорій, половина в масках. Сьогодні їздила швидка і в рупор закликала всіх сидіти вдома. Той випадок! Вони гуляють всюди, єдине місце, куди наш народ зараз боїться йти, це лікарні. Люди терплять і відкладають до останнього візит до будь-якого (!) Лікаря, щоб тільки не підчепити там новий вірус, як ніби в інших місцях його немає)). Медперсоналу роздали маски і перепустки для пересування по місту, якщо воно буде обмежено. Вчора-сьогодні (!) До Миколаєва надійшли тести з Китаю. Скоро отримаємо якусь статистику У супермаркеті дефіциту немає.
Первый написав:+18. Тепло. В центрі Київа тьма людей і машин. Більшість без масок
Львів-те саме 1 Зменшилась кількість людей в супермаркеті(Метро) хоча й збільшилась наявність масок (на покупцях+постійні обяви що покупці зобовязані бути в масках,90% цього дотримуються) 2 Збільшилась виручка в порівнянні з 2 добами назад в маленьких магазинчиках(власна інформація) 3 В місті на автодорогах зявляється щось подібне до корків...
Поки що все не стійко ,але якесь легеньке передчуття майбутніх покращень гуляє в повітрі.
но ведь признайтесь еще неделю назад мы все ждали 100 инфицированных во Львове и десятки смертей.. все таки карантин дает свое.. Львов на фоне Киева и Черновцов выглядит пристойно..
budivelnik написав:Львів-те саме 1 Зменшилась кількість людей в супермаркеті(Метро) хоча й збільшилась наявність масок (на покупцях+постійні обяви що покупці зобовязані бути в масках,90% цього дотримуються) 2 Збільшилась виручка в порівнянні з 2 добами назад в маленьких магазинчиках(власна інформація) 3 В місті на автодорогах зявляється щось подібне до корків...
Поки що все не стійко ,але якесь легеньке передчуття майбутніх покращень гуляє в повітрі.
Дуже хотілось б вірити, але 50 тис. людей, які щойно повернули з Європи дають передчуття початку чогось іншого. В Європі теж таке передчуття було три тижні тому.
vladislavlvov написав: но ведь признайтесь еще неделю назад мы все ждали 100 инфицированных во Львове и десятки смертей.. все таки карантин дает свое.. Львов на фоне Киева и Черновцов выглядит пристойно..
А сколько людей протестировали? Даже экпресс-тесты дают результаты только на 5-7 день после инфицирования. По Львову пару сотен таких бессимптомных гуляет так точно.
vladislavlvov написав: но ведь признайтесь еще неделю назад мы все ждали 100 инфицированных во Львове и десятки смертей.. все таки карантин дает свое.. Львов на фоне Киева и Черновцов выглядит пристойно..
А сколько людей протестировали? Даже экпресс-тесты дают результаты только на 5-7 день после инфицирования. По Львову пару сотен таких бессимптомных гуляет так точно.
вот именно что безсимптомных.. в легкой форме.. заметьте людей крайне мало на улице.. отмороженные бухарики и кто на работу.. 1 смерть 500 инфицированных.. смертей не было..
Первый написав:+18. Тепло. В центрі Київа тьма людей і машин. Більшість без масок
Львів-те саме 1 Зменшилась кількість людей в супермаркеті(Метро) хоча й збільшилась наявність масок (на покупцях+постійні обяви що покупці зобовязані бути в масках,90% цього дотримуються) 2 Збільшилась виручка в порівнянні з 2 добами назад в маленьких магазинчиках(власна інформація) 3 В місті на автодорогах зявляється щось подібне до корків... Поки що все не стійко ,але якесь легеньке передчуття майбутніх покращень гуляє в повітрі.
но ведь признайтесь еще неделю назад мы все ждали 100 инфицированных во Львове и десятки смертей.. все таки карантин дает свое.. Львов на фоне Киева и Черновцов выглядит пристойно..
1 В мене правило Той хто приймає рішення - той несе відповідальність Так як рішення вводити чи ні не моя зона відповідальності-то я й не критикую чужі рішення Відповідати все одно владі 2 На мою думку а - інфікованих у Львові-приблизно 100 000 б - інфікований не=хворий, тому хворих - приблизно 10 000 в - згідно статистики яка виринає то тут то там - 80% хворих перенесуть хворобу безсимптомно , тобто на ногах ,самі про це не здогадуючись г - з тих 2000,які будуть хворіти видимо - короновірус знайдуть в пари сотень(діагностування у нас ще те) д - з тих пари сотень в яких знайдуть - 5% помруть(10-100 осіб), але 99% з цих 5% помруть від супутніх хвороб....