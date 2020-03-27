Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:47

"звиняюсь" если былоу меня нет слов , я тупо ржу... я извиняюсь ну рагули ну рагули ... ну блин один Клоун сказал что то типа - даю вам сутки , Рагули подхватили ...Между делом клоун так и не уточнил что значит закроют границу и как ...главное вовремя ! вспоминаем Новые Санджарыи ржу и плакать хочеться ...таки да более 73% рагулей ...и УРОВЕНЬ ! УРОВЕНЬ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ !!! -" мы нашли двух с температурой врачи им диагностировали ОРВИ " а ничего что Корона тоже ОРВИну рагули нет слов ... надо на границу подогнать автобусы с Новосанджарцами пусть отбиватьюся ну там камнями сдерживают навалу палками ....не могу меня дальше смех душит ... вобщем смотрите сами и плачтьте либо смейтесь