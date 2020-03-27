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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 578579580581582>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

dima_beleb написав:Я так и не понял, зачем нужны тесты? Что они дают?
Предположим, ты прошел тест положительно. Что дальше?
Как минимум ты знаешь, что заражен, и что подлежишь полной изоляции
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:44

  budivelnik написав:
  Игорь Алексеевич написав:а европейцы, которым все доверяли в 14году.
и что мы видим сейчас у нас на улицах??? более 30% еще считают, что это игра политиков.
1 При чому тут 2014?
2 Крім італійців до європейців відносяться і німці,норвежці, шведи... - але в останніх трьох результати кардинально відрізняються від італійських.


в чём отличие???
там точно такие же суровые меры.
я перечисли только те страны у которых НО очень серьёзные проблемы. или здесь надо перечислять все страны, где карантин и меры принимают самые суровые.
вся европа обращается к тем странам, где вирус только начинает свой путь.
добавлю вам к италии, испании - францию. :roll:
французы благают нас сидеть домы и придерживаться карантина :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

dima_beleb написав:Я так и не понял, зачем нужны тесты? Что они дают?
Предположим, ты прошел тест положительно. Что дальше?


С учетом высокой заразности ковида можно попытаться по максимуму уйти в изоляцию и попытаться сохранить здоровье своих близких и друзей.
Кроме того худо-бедно уже намечаются стандарты лечения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"звиняюсь" если было
https://www.youtube.com/watch?v=tbcE9yiJTe8

у меня нет слов , я тупо ржу... я извиняюсь ну рагули ну рагули ... ну блин один Клоун сказал что то типа - даю вам сутки , Рагули подхватили ...
Между делом клоун так и не уточнил что значит закроют границу и как ...
главное вовремя ! вспоминаем Новые Санджары
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
и ржу и плакать хочеться ...таки да более 73% рагулей ...
и УРОВЕНЬ ! УРОВЕНЬ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ !!! -" мы нашли двух с температурой врачи им диагностировали ОРВИ " а ничего что Корона тоже ОРВИ
ну рагули нет слов ... надо на границу подогнать автобусы с Новосанджарцами пусть отбиватьюся ну там камнями сдерживают навалу палками ....
не могу меня дальше смех душит ... вобщем смотрите сами и плачтьте либо смейтесь
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:50

  Игорь Алексеевич написав:если из благополучного куршавеля приехало 10чел и заразило уже более 200 чел, то сколько тогда заразилось людей от туристов и зарабитчан??? :roll:

думаю уже тысячи больных, просто нас не тестируют. :roll:
Тоже самое говорит одна врачиха на какомто сайте. Сказала что прошлый и позапрошлый года очень много людей у нас переболело этим коронавирусом, один из симптомов у них был это исчезал вкус и запах. Вот такие дела.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:51

  Faceless написав:
dima_beleb написав:Я так и не понял, зачем нужны тесты? Что они дают?
Предположим, ты прошел тест положительно. Что дальше?
Как минимум ты знаешь, что заражен, и что подлежишь полной изоляции


описывали случаи - вы заразный , лечитесь дома .
Точно был случай про маленькую девочку .
все такие добрые и сознательные пойдут на самоизоляцию ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:55

  Игорь Алексеевич написав:вчера по 1+1 рассказывали, как власти и нашему бизнесу было тяжело договорится в китаем о закупке тестов. говорили, что там очередь была сумашедшая за ними из европейских стран.
но, думаю надо же нашим так провести др. и выкупить все тесты.
а сегодня узнаём, что италия и испания отправляет обратно в китай эти тесты, т.к. они на 80% бракованы или показывают не правильно результаты.
теперь понятно - никакой там очереди не было, а была договорённость об отмывании наших налогов между нашими олигархами и нашей властью.
опять власть нам лапшу повесила(( :twisted:


Жмот лендлорд ! хватит рассказывать сказки про злую власть и коронавирус .
в самого рыло в пушку
что ? завидно к масштабам воровства власти ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:56

запретили гулять на детских площадках. теперь мамаши с детьми собираются у нас за домом на лавочках возле магазинов, которые закрыли на карантин.
типа говорят на площадках вирус, а здесь солнышко и свеж.воздух. :shock:
пипец- не народ, а ...... :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:57

  Игорь Алексеевич написав:
  unicdima написав:В Италии за сутки почти тысяча умерших.
https://twitter.com/AFP/status/1243577859685392387


странно народ из европы нам рассказывает про ситуацию у них.
просят не повторят их ошибки.
и это уже не россияне, а европейцы, которым все доверяли в 14году.

и что мы видим сейчас у нас на улицах??? более 30% еще считают, что это игра политиков. :roll:
Просто каждый думает, надеется, что он уже раньше переболел этим вирусом и имеет иммунитет и можно особо не защищаться.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:59

усе оффтоп
  freeze написав:
dima_beleb написав:Я так и не понял, зачем нужны тесты? Что они дают?
Предположим, ты прошел тест положительно. Что дальше?


С учетом высокой заразности ковида можно попытаться по максимуму уйти в изоляцию и попытаться сохранить здоровье своих близких и друзей.
Кроме того худо-бедно уже намечаются стандарты лечения.

я очень "звиняюсь " но блин польза ИНФОРМАТИВНОСТЬ вашего поста стермиться к НУЛЮ , ничего личного , но я уже неделю не читаю форум так как инфо насыщение близиться к нулю ... Есть же там какой-то чат ? иногда вижу в валютной ветке - "сообщение из Чата" так может там таким обмениваться ?
Я также не понимаю зачем нам маски ... ВСЕ светила медийные все кто доступен в масовом медиа сказали что маски нафик не помогают ни от чего ... и все дальше мусолят тему масок ...
что бы мой пост имел хоть каплю полезности вот вам ссылка
https://habr.com/ru/post/488490/ вумные люди х..ню не напишут
и еще https://habr.com/ru/post/486164/
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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